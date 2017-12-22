Художник Фирс Журавлёв – мастер русского реалистического искусства

Фирс Сергеевич Журавлёв родился 10 (22) декабря 1836 года в Саратове в семье портного. Отец будущего художника держал ателье и хотел, чтобы сын продолжил его дело.

До 19 лет Фирс действительно занимался портняжным ремеслом, однако в 1855 году он покинул родительский дом и отправился учиться живописи в столичную Академию художеств. Его успехи в рисовании неоднократно были отмечены наградами, среди них малая золотая медаль за картину «Кредитор описывает имущество вдовы» (1862).

Журавлёв примкнул к группе студентов, отказавшихся участвовать в конкурсе на Большую золотую медаль по измененным правилам. «Бунт четырнадцати» сблизил Журавлёва с Иваном Крамским и другими участниками этого протеста.

После выхода из Академии они организовали артель художников, ставшую ядром будущего Товарищества передвижных художественных выставок. Впрочем, передвижником Журавлёв не стал, вместе с другим «бунтарем» Александром Литовченко он расписывает Храм Христа Спасителя. В 1868 году за картины «Приезд извозчика домой» и «Возвращение с бала» получает звание классного художника I степени.

Хорошее знание жизни купцов и мещан нашло отражение на многочисленных картинах, посвященных быту представителей этих сословий. «Перед венцом» (1874), «Купеческие поминки» (1876, куплена Солдатёнковым) «Благословение невесты», (1878), «Неравный брак» (1880) как раз о нравах «темного царства», о бесправии женщин, вынужденных повиноваться отцовской воле и выходить замуж за нелюбимого и старого мужчину.

Фирс Журавлёв «Девичник в бане», 1885

Это мысль прослеживается и на пикантной картине «Девичник в бане» (1885), невеста, в отличие от своих подружек, не весела, очевидно, ее ждет замужество с нелюбимым человеком. Российская публика была немного, но знакома с картинами в стиле «ню», но в отличие от других художников Журавлёв изобразил не греческих или римских богинь, а русских девушек. Женская тема одна из любимых в творчества художника, кроме «Девичника» известны еще две работы в этом жанре – «Обнаженная купальщица» и «Нагая женщина».

У Журавлёва много женских портретов, причем он писал портреты представительниц разных сословий, от «Кухарки» (1880) до «Императрицы Марии Александровны» (около 1880).

Художник скончался в 1901 году в Петербурге. Его картины являются украшением многих музеев и галерей российских городов и стран ближнего зарубежья.

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