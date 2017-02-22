Художник Федор Васильев – Пушкин в живописи

За короткие 23 года жизни Васильев написал целый ряд великолепных картин, раскрывающих всю палитру красок русской природы: от сурового Валаама до яркого Крыма. Но больше всего художник был очарован лесными дебрями, оврагами, проселками и ухабами русской глубинки. Именно русское захолустье и небо над ним – главная любовь Васильева. Солнце, тучи, облака, дождь и гроза вылеплены на его полотнах удивительным образом.

Федор Александрович Васильев родился 10 (22) февраля 1850 года в Гатчине в семье мелкого почтового служащего. В его жизни была вероятность пойти по стопам отца и стать чиновником почтового ведомства, в 12 лет он уже работал в почтовой службе, но любовь к рисованию, а рисовала Федя с раннего детства, пересилила все остальное. Он оставил нудную почтовую должность и поступил в ученики к реставратору Академии художеств Петру Соколову. По вечерам Васильев занимался в Рисовальной школе при обществе поощрения художников.

Результаты напряженной учебы и работы появились очень скоро, картину 17-летнего художника купил граф Павел Строганов. А вскоре Федор Васильев стал родственником Ивана Шишкина, знаменитый художник женился на сестре Федора Евгении.

С Шишкиным Васильев совершил путешествие на Валаам, на острове художники проработали около полугода. Результатом работы Васильева стали несколько этюдов и картины «В церковной ограде. Валаам» и «На острове Валааме. Камни».

В 1869 году художник жил и работал в имениях своего благодетеля графа Строганова в селе Знаменском Тамбовской губернии и в селе Хотень Харьковской губернии.

Следующее путешествие он предпринял с Иваном Шишкиным, Ильей Репиным и Евгением Макаровым. Репин, познакомившийся с Васильевым, называл его «феноменальным юношей»: «…такую живую поэтическую натуру при прекрасном сложении имел разве что Пушкин!»

Талант юного Васильева приводил в восторг и мэтра живописи Ивана Крамского: «Это, батюшки, такой феномен, какого еще не было на земле!»

По Волге художники спустились от Твери к Саратову, а под Жигулями в селе Ширяево расположили творческую студию. Репин рисовал своих бурлаков, а Васильев – волжские просторы. Наброски, этюды и зарисовки легли в основу картин «Вид на Волге. Барки», «Волжские лагуны», «Берег Волги после грозы» и «Оттепели».

«Оттепель» высоко оценили отечественные и зарубежные критики, по мнению искусствоведов, она является «одним из лучших образцов сочетания лиричности в изображении русской природы со строгой дисциплиной художника». Эту картину приобрел император Александр III.

Федор Васильев «Оттепель», 1871

Два последних года жизни Васильев провел в Крыму, в теплом климате он пытался вылечиться от туберкулеза. Он много и напряженно работает, некоторые картины он пишет на основе зарисовок и по памяти – «Мокрый луг», «Утро», «Болото в лесу. Oсень», «Заброшенная мельница».

Последним шедевром выдающегося художника стала картина «В Крымских горах». Мистической и чарующей назвал ее Иван Крамской.

Скончался Федор Васильев 24 сентября (6 октября) 1873 года в Ялте.

В гениальном живописце по словам Крамского «русская пейзажная живопись едва не получила осуществления всех своих стремлений».

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Культура»