Хранители атома
фото: atomic-energy.ru

фото: atomic-energy.ru

28 сентября российские атомщики отмечают свой профессиональный праздник

Праздник работников атомной промышленности сравнительно молодой, он учрежден в 2005 году указом Президента России. Привязка к дате 28 сентября не случайна, в этот день в 1942 году Государственный комитет обороны СССР издал распоряжение, адресованное Академии наук СССР. В нем предписывалось возобновить работы по исследованию использования атомной энергии путем расщепления ядра урана. К 1 апреля 1943 года в ГКО необходимо было предоставить доклад о возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. Распоряжение было подписано И.В. Сталиным. Работы были начаты в Казани, во главе группы ядерщиков стоял И.В. Курчатов.

Наши ученые выполнили задание. В 1949 году на Семипалатинском полигоне атомная бомба, созданная руками советских атомщиков, прошла успешные испытания. Разработка и создание ядерного оружия были продолжены. В условиях завершившейся Второй Мировой войны и усилившегося противостояния Советского Союза с США и странами Запада, это был необходимый шаг. За годы, прошедшие с момента первого испытания атомной бомбы, ядерный арсенал России был значительно усовершенствован и увеличен. В настоящее время, помимо ракетных войск стратегического назначения – главного корпуса стратегических ядерных сил РФ (СЯС), носителями ядерного оружия являются морские стратегические силы и стратегическая авиация.

Российское ядерное оружие – единственный вид оружия, которое никогда не применялось. Один факт наличия у России ядерного оружия является сдерживающим. И глобальной войны с нами никто не затевает лишь по этой причине – у нас есть ядерный щит. Такие ракеты как Р-36М сильно напрягают Североатлантический Альянс, недаром натовские специалисты прозвали их «Сатаной». Поэтому наши потенциальные противники разрабатывают различные комплексные системы, направленные на нейтрализацию российского ядерного оружия – в их число входит ПРО, а также такие системы, как «MUOS», которые якобы способны вычислять координаты подводных лодок. Но нам есть, чем ответить Чемберлену.

До сих пор в России ядерное оружие остается мирным, таким же, как и мирный атом, использующийся для получения энергии. В российской атомной промышленности трудится много людей, большая часть из них проживает в закрытых городах, совокупная численность которых достигает 700 тысяч человек. Атомграды, так называют эти городки, существуют только в России, в других странах подобных поселений нет. И они несут в себе большой потенциал, нет, не ядерный, а интеллектуальный, ведь атомная индустрия – одна из самых наукоемких отраслей в мире. Если учитывать, что человечество находится в системе ограниченного ресурса и основные источники энергии газ, нефть, уголь – невосполнимы, следует признать, будущее за атомными технологиями, и значит у атомщиков огромный и перспективный фронт для работы. Это касается и разработчиков атомного оружия. Россия, хоть и является участником СНВ-III по сокращению численности ядерных ракет, усовершенствование этого вида оружия ведется интенсивными темпами.

Руководство России трезво смотрит на ситуацию и понимает, что ядерный паритет – это необходимое условие существования всего человечества.

Теги:
Места: Россия
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