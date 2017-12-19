Храм-усыпальница русских воинов в Константинополе

Победа в русско-турецкой войне 1877-1878 годов завершилась подписанием мирного договора в местечке Сан-Стефано, что находилось в 17 верстах от турецкой столицы – Константинополя.

Договор предусматривал расширение территории Болгарии, и хотя страна оставалась в номинальной зависимости от Порты, турки должны были вывести из нее свои войска. Договор предусматривал независимость Черногории, Сербии и Румынии, проведение реформ в Боснии и Герцеговине, Крите, Фессалиии и Эпире в пользу христианского населения. И хотя последующий Берлинский конгресс, проведенный под нажимом европейских держав, опасавшихся усиления России, урезал положения договора в Сан-Стефано, международный авторитет России значительно вырос.

Чтобы почтить память русских воинов, павших в этой войне, было принято решение установить храм-усыпальницу. Храм решили поставить на месте подписания договора в Сан-Стефано. Российское правительство выделило сумму, необходимую для покупки в этом районе земли и на возведение мемориала. Строительство мемориального комплекса после долгих согласований началось лишь в 1894 году, он был построен за четыре года по проекту архитектора и исследователя русского зодчества Владимира Суслова.

Трехъярусный храм имел высоту 46 метров, в верхней его части располагалась звонница с пятью колоколами. Средняя часть здания являлась собственно храмом: молитвенным пространством и алтарем с невысоким иконостасом. Стены храма были расписаны выпускниками Императорской Академии искусств.

В крипте храма были погребены останки пяти тысяч русских солдат и офицеров, положивших свои жизни за освобождение православных народов Балкан. Позже рядом с храмом похоронили еще свыше пяти тысяч русских воинов. Это кладбище также служило последним пристанищем для сотрудников российской дипломатической службы и для православных паломников, скончавшихся в Константинополе.

Освящение храма-памятника в день празднования святителя Николая Чудотворца 6 декабря 1898 года совершил настоятель российской посольской церкви в Константинополе архимандрит Борис (Плотников). На церемонии присутствовали великий князь Николай Николаевич (младший), члены российского посольства, военная делегация из России и высшие турецкие сановники.

Для совершения богослужения в этот храм приезжали священники посольской церкви. К сожалению, храм простоял недолго, всего 16 лет. После вступления Турции в Первую мировую войну на стороне Центральных держав, храм, как напоминание о поражении в войне с Россией, 14 ноября 1914 года, на глазах у многочисленной толпы был взорван.

Снос русского православного храма рассматривался как пропагандистский прием, чтобы заполучить такой ценный агитационный материал, взрыв сняли на кинопленку. С тех пор на этом месте, теперь это район Ешилькёй разросшегося Стамбула, находится пустырь. Турки на месте братской могилы русских солдат не решились возводить каких-либо строений. В настоящее время Россия и Турция обсуждает возможность восстановления мемориального комплекса.

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