Храм-памятник, Храм-символ
Храм Христа Спасителя / фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

Храм Христа Спасителя / фото: Евгения Новоженина, РИА Новости

177 лет назад началось строительство Храма Христа Спасителя

Одна из безусловных доминант Москвы, главный из «сорока сороков» – Храм Христа Спасителя – начал возводиться 10 сентября (по старому стилю) 1839 года, чтобы через долгие 44 года украсить собой Златоглавую.

При этом торжественная закладка Собора во славу разгрома армии Наполеона Бонапарта состоялась в августе 1837 года, когда Российская Империя отмечала 25-летие со дня Бородинского сражения. Сам Храм мыслился как кенотаф – символическое надгробие для положивших свои головы на поле боя воинов.

Сама идея возвести в столице Храм в память о разгроме французов под Москвой была впервые высказана генералом Петром Андреевичем Кикиными в письме к адмиралу Александру Семеновичу Шишкову: «Война сия, по-видимому, долженствовавшая решить судьбу России, потрясти основания гражданских и политических связей ея, и даже самой Веры, не есть обыкновенная; почему и памятник должен быть таковой же — Провидение Божие помощью веры и народного духа спасло нас. Ему благодарность, и памятник Ему же принадлежит», - писал генерал в декабре 1812-го.

В 1860 году Храм был, наконец, отстроен, но впереди оставались еще 20 лет кропотливой работы по его внутреннему и внешнему украшению. Над росписью стен работали такие гении кисти, как  Суриков, Крамской, Верещагин, Бруни и другие художники из Императорской Академии художеств. Над горельефными изваяниями святых корпели такие прославленные скульпторы, как Иванов, Ромазанов и Логановский.

Разрушенный в годы большевистского лихолетия в 1931 году Храм Христа Спасителя был воссоздан в 1999-м году и торжественно освящен в августе 2000-го, в дни Архиерейского собора. На следующий же день после освящения в Храме состоялась канонизация царской семьи и Собора новомучеников и исповедников российских.

Теги:
Места: Россия
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