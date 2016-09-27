Храм чудотворной Победы

15 (27) сентября 1811 года митрополитом Амвросием в Петербурге был освящен Казанский собор. На его возведение в самом сердце тогдашней столицы потребовались не такие уж и долгие, по тогдашним темпам строительства, 10 лет.

Первоначально Собор предназначался для хранения чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской, но уже совсем скоро, по окончанию Отечественной войны 1812 года, Казанскому собору суждено было стать еще и одним из символов русской воинской славы. Именно здесь был упокоен полководец М. И. Кутузов, именно сюда были помещены военные трофеи и - что особенно символично - ключи от взятых городов.

Насколько ярка была миссия Казанского собора как одного из "центров притяжения" русского Православия, настолько катастрофической стала его участь в годы большевизма. Именно на его долю выпало в 1932 году стать Музеем истории религии и атеизма - изуверская насмешка, продолжавшаяся до 1991-го года, когда в стенах Собора возобновились службы. И лишь с 2000-го года Собор обрел утраченный десятилетия назад статус в полной мере, став кафедральным собором Санкт-Петербургской епархии Русской Православной Церкви.

Главная святыня храма, конечно же - Чудотворная казанская икона Божией Матери. Помимо нее - иконы святителя Николая Чудотворца и Ченстоховской Божией Матери, подаренные лично Михаилом Кутузовым; Голгофа с частицей Живоносного Гроба, а также икона Воскресения Христова с частицей Гроба Господня, присланная в 1906 году в дар Петербургу патриархом Иерусалимским Дамианом.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Религия»