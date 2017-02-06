Химик Николай Зелинский – «красив тишайшей научной думой»

Николай Дмитриевич Зелинский родился 25 января (6 февраля) 1861 года в Тирасполе в дворянской семье. Он рано, в пять лет, осиротел и воспитывался бабушкой Марией Петровной Васильевой. Бабушка привила внуку любовь к чтению, самым любимым писателем Коли был Гоголь.

Он учился в Тираспольском уездном училище, в одесской Ришельёвской гимназии и на естественном отделении физико-математического факультета Новороссийского университета (г. Одесса).

Первая научная работа Зелинского была опубликована еще в студенческие годы в «Журнале физико-химического общества». По окончании университета в 1884 году он был оставлен работать при кафедре химии.

После стажировки в университетах Германии, с 1888 года он является приват-доцентом Новороссийского университета, здесь ведет курс общей химии.

На следующий год защитил магистерскую диссертацию «К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду», в 1891 году – докторскую «Исследования явлений стереоизомерии в рядах предельных углеродистых соединений» - эта диссертация стала первой крупной работой по стереохимии на русском языке.

В одесский период Зелинским было написано 40 научных работ. Во время экспедиции по Черному морю он исследовал взятый со дна грунт, и доказал, что сероводород, содержащийся в воде, бактериального происхождения. Микроорганизм, который производит сероводород, исследователи назвали Bacterium hydrosulfuricum ponticum – бактерия сероводородная обычная.

С 1893 года Зелинский – профессор Московского университета, здесь он возглавил кафедру органической химии и стал заведующим аналитической и органической лаборатории. Уже с первой своей лекции он приобрел уважение коллег и студентов – лекция завершилась аплодисментами. В лице Зелинского Московский университет приобрел широко образованного ученого, стоящего в авангарде современной науки.

Студенты любили Зелинского, «химию знали лучше других предметов; если бы другие профессора умели присаживать так к прохожденью предмета, то средний уровень знаний повысился бы. Строгий, мягкий, приятный, нелицеприятный, высоко держащий преподавание, - таким видится Николай Дмитриевич… Он был красив тишайшей научной думой» - вспоминал своего преподавателя известный поэт Андрей Белый.

Зелинский вовлекал молодежь в науку, аудитория на его лекциях была переполнена слушателями.

Среди важнейших изобретений Зелинского – эффективный противогаз. 18 (31) мая 1915 года в битве при фольварке Воля Шидловская (60 км от Варшавы), от газовой атаки немцев погибло свыше тысячи и получило отравление около девяти тысяч русских солдат и офицеров. Зелинский, узнав об этой трагедии, отложил занятия с белком и принялся разрабатывать фильтр для противогаза. Быстро найти нужный абсорбент помогли исследования по совершенствованию очистки водки для предприятий спиртоводочной промышленности, «кабацкой», как ее называл сам ученый.

После долгих бюрократических проволочек противогаз с фильтром Зелинского был принят на вооружение. Примечательно, что германским агентам удалось каким-то образом выкрасть опытные образцы фильтра, активированный уголь в составе шихты германской противогазной коробки появился уже в начале 1916 года, раньше, чем у нас.

«Химия… дала мне возможность послужить людям, облегчить их труд, избавить от некоторых страданий, порой от гибели».

Изобретение русского химика спасло жизни десяткам тысячам солдат с обеих противоборствующих сторон.

Зелинский известен также как исследователь нефти. Его работы в этой области легли в основу современных процессов каталитического риформинга нефтяных фракций.

В 1918-1919 годах Зелинский разработал метод получения бензина крекингом солярового масла и нефти в присутствии хлористого и бромистого алюминия; реализация этого метода в промышленном масштабе сыграла важную роль в обеспечении бензином советской республики.

Ученый не только совершал научные открытия, он создал крупную школу ученых, которые внесли фундаментальный вклад в различные области химии.

«В науке коллективное творчество - залог успеха. Ученый должен обладать умением создавать вокруг себя дружный творческий коллектив, заинтересовать людей одним общим делом», - писал Николай Зелинский.

Среди учеников Зелинского, не менее известные Лев Чугаев, Николай Шилов, Виталий Лонгинов, Борис Казанский, Леонид Верещагин, Сергей Намёткин, Алексей Баландин и многие другие.

Николай Дмитриевич Зелинский прожил долгую и плодотворную жизнь, он скончался на 93-м году жизни, 31 июля 1953 года.

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