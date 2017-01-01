Харитон Лаптев – русский исследователь Таймыра

Харитон Прокофьевич родился в 1700 году в селе Пекарево, ныне Усвятского района Псковской области. Начальное образование получил в приходской школе Троицкой церкви. В 1718 году окончил Морскую академию в Санкт-Петербурге, в чине гардемарина поступил на флотскую службу, в 1726 году произведен в мичманы.

На фрегате «Митава» служил вместе с Григорием Спиридовым, команда корабля обманным путем была захвачена в плен французами, выступавшими на стороне короля Польского и великого князя Литовского Станислава Лещинского, мичман Лаптев один из немногих в команде оказал вооруженное сопротивление французам. За сдачу корабля члены команды были осуждены, но впоследствии дело было тщательно разобрано, всех отпустили на свободу.

В 1737 году Харитон Прокофьевич был произведен в лейтенанты и назначен капитаном придворной яхты «Декроне», но вскоре написал прошение на включение в состав Великой Северной экспедиции.

Его прошение было удовлетворено, Лаптев был назначен начальником отряда, которому было поручено исследовать арктическое побережье к западу от Лены до устья Енисея.

В путь Харитон отправился вместе с двоюродным братом Дмитрием Лаптевым, который возглавлял Ленско-Колымского отряд экспедиции.

До Якутска Лаптев добрался по суше, далее на судне «Якутск» по Лене команда Лаптева вошла во «льды великие». Из-за невозможности пройти сквозь сковавший волу лед, первую зиму экипажу пришлось проводить у устья реки Блудной. В это время были начаты геодезические съемки Таймыра.

Движение на север «Якутск» продолжили уже летом следующего 1740 года, но в августе судно оказалось зажатым во льдах и получило пробоину. Команда оставила безнадежный корабль, и вернулась к старому зимовью.

Уже тогда Лаптев понял, что морским путем пройти между устьями Таймыра и Пясины невозможно, и принял нестандартное для мореплавателя решение – произвести картографические исследования по суше, на собаках.

К выполнению плана приступили весной 1741 года, теперь в экспедиции были геодезист Никифор Чекин, Семён Челюскин и 6 помощников.

Несмотря сложные условия и начавшуюся болезнь глаз – снежную слепоту, исследователи завершили работу, результатом которой стал атлас полуострова Таймыр. Впоследствии, самую северную точку континентальной Евразии в честь первооткрывателя Семёна Челюскина назовут мысом Челюскина, а море в честь братьев – морем Лаптевых.

Харитон Лаптев не ограничивался лишь составлением карты местности. Он собирал сведения об этносах, проживающих на полуострове, о климате, флоре и фауне края. «Записки Харитона Лаптева», были в изданы в 1851 году, но до сих пор представляют интерес для исследователей.

По окончании Великой Северной экспедиции Лаптев продолжил службу на Балтийском флоте, во время Семилетней войны командовал кораблем. Скончался Харитон Прокофьевич 21 декабря 1763 года.

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