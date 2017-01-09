С гуманным отношением к душевнобольным

Пётр Петрович Кащенко родился 28 декабря 1858 года в Тамбове, в семье потомственного казака, который окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию и стал военным лекарем.

По стопам отца пошли Пётр, он был старшим из семерых братьев и сестер, и Всеволод, его называют основателем отечественной школы дефектологии. Интерес к медицине Пётр проявлял с юных лет, уже в 14 лет он мог оказать первую медицинскую помощь.

Его детство прошло на Кубани, здесь он окончил Ейскую Кубанскую войсковую гимназию, поступил на медицинский факультет Киевского университета, позже перевелся в Московский университет.

Но завершить образование в Москве Петру Петровичу не удалось, в марте 1881 года, когда студенты университета узнали об убийстве императора Александра II, часть из них решила собрать денег на венок погибшему, Кащенко публично выступил против такой инициативы. В результате он был исключен из университета и выслан в Ставрополь, где занялся преподаванием пения и музыки в женской гимназии. Завершить образование ему удалось лишь в 1885 году в Казанском университете.

В 1889 году Кащенко получил направление в Нижний Новгород, здесь он возглавил психиатрическую лечебницу. «Сумасшедших в Нижнем девать некуда», - писала местная пресса, и действительно, больница не вмещала всех, кому требовалась психиатрическая помощь. Пётр Петрович много сил отдал для улучшения жизни и быта душевнобольных людей. Одновременно с проходящей переписью крестьянских дворов он провел исследование, в ходе которого выяснилось, что на 100 человек населения приходится 2 человека, нуждающихся в психиатрической помощи.

Для знакомства с зарубежным опытом Кащенко посетил ряд европейских психиатрических клиник, на основании подробного отчета о поездке было принято решение о строительстве психиатрической лечебницы в селе Ляхово. В новой лечебнице пациенты работали в мастерских и на огородах, для них устраивались театральные постановки и книжные чтения. К каждому больному врачи старались подобрать индивидуальный подход. И главное, Петру Петровичу удалось изменить отношение к психически больным людям, сделать его более гуманным.

Система лечебной помощи, внедренная в ляховской лечебнице, стала образцовой для всех психиатрических клиник России.

В 1904 году Кащенко получил должность главного врача Московской психиатрической больницы им. Алексеева на Канатчиковой даче. Во время декабрьского восстания 1905 года он оказывал медицинскую помощь раненым революционерам. В этот раз его сочувствие и содействием революционерам осталось незамеченным, в 1907 году он получил назначение Сиворицкую больницу под Петербургом.

План организации психиатрической помощи в Санкт-Петербургском земстве был разработан Кащенко еще в 1899 году, но финансовые трудности затянули реализацию проекта. Построенный и введенный в эксплуатацию комплекс, был на самом высоком уровне. Для больных, большая часть из которых лечилась бесплатно, были созданы все условия для лечения: спорт (футбольное поле, гимнастические снаряды, площадка для крокета, две закрытые купальни), театр (театральный зал был рассчитан на 300 зрителей) и многое другое.

Кащенко занимался не только пациентами, для персонала клиники он добился уменьшения продолжительности рабочего дня, повышения зарплаты и построил служебное жилье.

В 1913 году знаменитый психиатр, участвуя в комиссии по пересмотру медицинского законодательства в России, впервые выдвинул положение, что при разработке закона в области охраны психического здоровья приоритетными должны быть интересы больного, а не принцип «опасности больного для общества».

В годы Первой Мировой войны занимался вопросами помощи воинам, получившим психические расстройства, и учетом психической заболеваемости среди военнослужащих.

После Октябрьского переворота Кащенко возглавил Центральную невропсихиатрическую комиссии при Совете врачебных коллегий (позднее – невропсихиатрическую подсекция лечебной секции гражданского отдела Наркомздрава РСФСР).

Скончался Пётр Петрович 19 февраля 1920 года в Москве.

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