Горный Дубняк взят!
М.Б. Греков «Атака лейб-гвардии Гренадерского полка на турецкие позиции под Горным Дубняком 12 октября 1877 года». 1914.

М.Б. Греков «Атака лейб-гвардии Гренадерского полка на турецкие позиции под Горным Дубняком 12 октября 1877 года». 1914.

24 октября 1877 года началась битва при Горном Дубняке

Решительные и успешные действия русской армии во время войны 1877-1878 годов с Турцией приостановились у Плевны. Русские вовремя не успели занять эту крепость, и после вынуждены были трижды брать ее штурмом. Но все попытки взять Плевну заканчивались для нас неудачей. Командование было вынуждено сменить тактику и перейти к осаде.

Для того чтобы плотно сомкнуть кольцо вокруг Плевны и отрезать ее от всех коммуникаций, русские отряды в первых числах сентября 1877 года атаковали и взяли укрепленный Ловеч, а 12 октября (по старому стилю) атаковали Горный Дубняк. Это болгарское селение находится на расстоянии 20 километров от Плевны и на дороге, ведущей к Софии. На подступах к селу, в месте, с которого было удобно вести обстрел, турки построили два редута. В самой крепости находилось 4 500 человек обороняющихся, командовали ими Ахмет-Хивзи-паши.

Горный Дубняк должен был взять штурмовой отряд под командованием генерал-адъютанта Иосифа Гурко. Полки поднимались в атаку под прикрытием артиллерии. Это было очень кровопролитное сражение, в нем мы потеряли свыше 3 тысяч убитых. К таким большим потерям привела манера атаки, русские шли сомкнутым строем, во весь рост, как на параде, турки, находившиеся на возвышенности, сильным и метким огнем имели возможность массово уничтожать наших солдат.

Овладеть Горный Дубняком помогло наступление темноты и… нарушение строевого устава, гвардейцы, разделившись на небольшие группы, пошли в атаку. Инициативу в тот момент проявил командир 2-го батальона лейб-гвардии Измайловского полка Николай Кршивицкий, он первым взбежал на вал противника с тремя ротами солдат. Позже за отвагу в этом сражении он будет награжден орденом святого Георгия 4-й степени.

Горный Дубняк был взят уже в темное время суток, в ночь на 13 октября. Следом за ним были захвачены Телиш и Дольний Дубняк. Взятие этих укрепленных селений сыграли решающую роль в исходе Плевненской операции – в ноябре Плевна пала.

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