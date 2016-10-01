Голос Победы
Юрий Левитан / фото: gallery.ykt.ru

Юрий Левитан / фото: gallery.ykt.ru

У победы Великой Отечественной войны есть свой голос. И это не только голос ППШ, гаубиц, минометов, пушки танка Т-34 или победных криков «ура». Это голос Юрия Левитана. Именно он объявил всей стране о победе советского народа над немецко–фашистскими захватчиками.

Юрий Левитан родился 2 октября (по новому стилю) 1914 года в городе Владимире. История не сохранила сведений о том, насколько громко кричал будущий диктор в младенческом возрасте, но известно, что в детстве он пользовался славой «громкоговорителя». К его услугам прибегали мамы, когда хотели позвать своих забегавшихся допоздна детей, и Юрка с удовольствием исполнял их просьбу.

Левитан всегда хотел быть актером, поэтому по окончании школы решил поступать в Государственный кинотехникум (ныне — ВГИК), но принят не был. Его мечта все же исполнилась, совершенно случайно он увидел объявление о конкурсе дикторов в Радиокомитет, прошел кастинг, и был принят в эту организацию стажером.

Первое время будущей знаменитости доверили объявление музыкальных номеров и чтение коротких новостей. Все изменилось в один момент. В зимнюю январскую ночь 1934 года Левитану поручили читать в техническом эфире передовицу «Правды» для региональных газет, информация из центра в регионы тогда передавалась таким образом. Голос Левитан услышал Иосиф Виссарионович, музыкальному Сталину он очень понравился, и он решил, что он должен стать главным голосом страны (после голоса Сталина, разумеется).

Выбор товарища Сталина оценила вся страна, своим проникновенным и серьезным голосом Левитан рассказывал советским людям о рекордном беспосадочном перелете Валерия Чкалова, о спасении «челюскинцев» и многих других мирных победах и достижениях Советского Союза.

Но в памяти людей он остался как голос советского Информбюро. Левитан зачитал сообщение о начале войны и четыре года, до победного 9 мая 1945-го сообщал о ситуации на фронтах.

Апофеозом лично Левитана и всей страны стало победное объявление о капитуляции Германии. Эти слова Юрий Левитан выстрадал вместе со всем советским народом.

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Места: Россия
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