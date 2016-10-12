МДА – 202 года в Троице-Сергиевой лавре
фото: wikimedia.org

фото: wikimedia.org

1 октября (по старому стилю) 1814 года состоялось торжественное открытие Московской духовной академии

Старейшее высшее учебное заведение России Московская духовная академия до 1814 года носила название Славяно-греко-латинской академии (основана в 1685 году). Она располагалась в самом центре Москвы в Заиконоспасском монастыре. Поскольку число учащихся увеличивалось, вопрос о переводе Академии был поднят уже в третьей четверти XVIII века. Первоначально, в качестве возможных вариантов рассматривался московский Донской и Ново-Иерсуалимский монастыри. Но Академию решили переместить в Троице-Сергиеву лавру. На тот момент в ее стенах уже более полувека располагалась Троицкая духовная семинария. Преподавателями семинарии и Академии были одни и те же лица. Наконец после ограбления Заиконоспасского монастыря 1812 году французами, Академию в 1814 году перевели в лавру. Примечательно, что одним из мотивов перевода был тот, «что место сие удалено от столицы, а посему не представит юным воспитанникам многих, а паче вредных развлечений», писал управляющий Московской епархией Августин (Виноградский). Произошло частичное слияние семинарии и Академии, часть воспитанников Троицкой семинарии были переведены в Академию. В число 70 первокурсников вошли также лучшие учащиеся провинциальных семинарий, Тульской, Рязанской, Костромской, Калужской, Ярославской и других. Преподавательский состав был сформирован на конкурсной основе, в него вошли три преподавателя старой Академии, один из Троицкой семинарии и восемь выпускников Санкт-Петербургской академии. Торжественно открытие Академии состоялось 1 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Оно началось литургией в Троицком соборе, молебном перед началом учебы и продолжено в чертогах, в зале академической конференции. Помимо богословских и церковных дисциплин в Академии изучали математику, гражданскую историю, историю философии, древнееврейский, древнегреческий, французский, английский и немецкий языки. Преподаватели Академии принимали участие в переводе книг Библии на русский язык (русские люди до сих пор читают Библию в синодальном переводе). Осуществлялся перевод творений святых отцов, они печатались в специальном академическом журнале. После революции 1917 года Академия прекратила свое существование, в 1946 году возобновила свою работу. В Московской духовной академии день Покрова - праздничный и торжественный день, во-первых, корпоративный храм Академии освящен в честь Покрова, во-вторых, перевод учебного заведения в крупнейший монастырь России является важной вехой в истории Академии. Академия за годы своего существования подготовила тысячи специалистов, ученых, епископов, священников, преподавателей, иконописцев и регентов, они служили и трудились на благо Церкви и Отечества.
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