МДА – 202 года в Троице-Сергиевой лавре
1 октября (по старому стилю) 1814 года состоялось торжественное открытие Московской духовной академии
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