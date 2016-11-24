82 года назад родился композитор Альфред Шнитке

Альфред Гарриевич родился 24 ноября 1934 года в городе Энгельсе в семье прибалтийских евреев. Он окончил Московскую консерваторию по классу композиции, а затем аспирантуру.

Скромный и тихий в обыденной жизни композитор казался яркой противоположностью своей музыке. Однажды, на замечание о его чрезмерной скромности он отшутился: «Это плохо. Ведь Гёте говорил, что скромны только негодники...»

Ни на родине, ни в Европе, к творчеству Шнитке никогда не было однозначного отношения. С одной стороны в немецкой прессе его музыку называли «модернистскими судорогами», а советская «Правда» вообще обвиняла композитора в бездарности. С другой стороны администрации концертных залов приходилось вызывать наряды конной милиции, что бы сдерживать толпы поклонников.

В 1979 году его называли «композиторишкой-авангардистом» и не выпускали за границу - слишком странная, непонятная и неподконтрольная была его музыка. Но в тоже время произведения Шнитке исполняли крупнейшие оркестры Европы и США под управлением известнейших дирижеров современности. Меломаны называли его гением, публика попроще знала по кинофильмам. Он написал музыку к нескольким десяткам фильмов, в том числе, «Ты и я», «Белорусский вокзал», «Комиссар», «Фантазии Фарятьева», «И все-таки я верю».

Религия занимала в жизни композитора особое место. Шнитке совершенно определенно говорил о себе, как о верующем человеке. Впрочем, он не придерживался определенной конфессии, его вера в Бога была скорее поэтическим чутьем.

В конце восьмидесятых годов в Москве он общался с православным священником, и с католическим в Вене. Не случайно в творчестве композитора четко прослеживаются и католические мотивы – широко известен его «Реквием», написанный в жанре заупокойной мессы. И православные интонации – четыре Гимна для ансамбля инструментов.

В «Гимнах» Шнитке использовал подлинные древнерусские песнопения, старинные многоголосия, колокольные звоны. Воображение композитора рисовало ему обстановку русской старины, психологический колорит русского храма. В этой музыке Шнитке выразил всю скрытую мощь и неразгаданность Древней Руси.

Духовный поиск не привел композитора к определенной религии. До конца своих дней он находился на перепутье. Казалось, что Шнитке черпал вдохновение сразу из всех культур.

Возможно, отсюда и появилась необыкновенная выразительность его произведений. Музыковеды назвали стиль Шнитке полисемией – смешением всего, что только есть в музыкальной культуре. Появилась шутка: «С миру по нитке – музыка Шнитке». И действительно, музыка Шнитке – это целый мир, где есть буквально все, как в реальной жизни.

В начале девяностых годов композитор тяжело заболел. Когда он выкарабкался из реанимации после очередного инсульта, Юрий Башмет спросил его, что он там видел. Не стал ничего рассказывать композитор. Только сказал, что, видимо, слишком далеко зашел в своих сочинениях, за что и был наказан.

Скончался Альфред Гарриевич 3 августа 1998 года.

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