174 года назад родился Василий Верещагин, русский художник-баталист
И.Н. Крамской. Потрет Василия Верещагина. 1883 г.

И.Н. Крамской. Потрет Василия Верещагина. 1883 г.

Художник, показавший все ужасы войны, был кандидатом на соискание первой Нобелевской премии мира

Василий Васильевич родился 14 октября (по старому стилю) 1842 года в городе Череповце Новгородской губернии в семье предводителя дворянства. Как и два его брата он был определен в военно-учебное заведение. Окончив Морской кадетский корпус в столице, после короткой службы в армии Верещагин вышел в отставку и поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге.

Увлечение рисованием появилось у него в детстве. По собственному признанию Верещагина первым изображением, произведшее на него впечатление, была тройка лошадей, спасающаяся от волков. Этот рисунок с платка няни он быстро и очень точно срисовал и показал домашним. Его хвалили, но никто не обратил внимания на его способность к рисованию, профессию художника не считали достойной, «…сыну столбовых дворян, 6-й родословной книги, сделаться художником – что за срам!», - вспоминал Верещагин.

В 1868 году Верещагин прибыл в Западный Туркестан, только что присоединенный к Российской империи. В Самарканде он участвовал в восьмидневной обороне города, войска бухарского эмира пытались отбить крепость. За самоотверженное поведение во время боевых действий Верещагин был награжден орденом Святого Георгия 4 степени.

В Туркестане художник сделал множество этюдов и рисунков с натуры и собрал богатый этнографический материал. Результатом его нескольких поездок в Среднюю Азию стала коллекция туркестанских картин, преимущественно военного содержания, она была выставлена за рубежом и произвела большое впечатление на публику.

Верещагин не просто хотел показать, что такое война, но обнажив все ужасы войны, распространить идею мира среди всех народов. В какой-то степени ему удалось сделать это. Высшим военным чинам германской армии было запрещено посещать выставку художника, проходившую в Берлине в 1882 году. В картинах они увидели угрозу боевому духу армии. «Отвратительные подробности войны» были показаны с редкой убедительностью.

Туркестанская коллекция произвела фурор и в России. Художник Иван Крамской назвал эти работы достижением большим, чем туркестанские завоевания русского генерала Константина Кауфмана.

Два года Василий Васильевич провел в Индии, откуда он предпринял путешествие в Восточные Гималаи. Индийская серия насчитывает около ста пятидесяти этюдов.

Вновь в боевых действиях Верещагин принял участие во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Художник не боялся «жертвовать своей кровью, своим мясом», поэтому его полотна так реалистичны, поэтому он сумел передать зрителю «картину неподдельной войны».

Художник погиб во время русско-японской войны 31 марта 1904 года вместе с адмиралом Степаном Макаровым на броненосце «Петропавловск», взорванном вражеской миной на внешнем рейде под Порт-Артуром.

Его смерть нашла сочувственный отклик даже в стране противника, среди писателей, разделяющих его взгляды на губительность войны. Писатель Кайдзан Накадзато тогда сказал: «Он хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой».

Теги:
Места: Россия
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