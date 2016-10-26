174 года назад родился Василий Верещагин, русский художник-баталист

Василий Васильевич родился 14 октября (по старому стилю) 1842 года в городе Череповце Новгородской губернии в семье предводителя дворянства. Как и два его брата он был определен в военно-учебное заведение. Окончив Морской кадетский корпус в столице, после короткой службы в армии Верещагин вышел в отставку и поступил в Академию художеств в Санкт-Петербурге.

Увлечение рисованием появилось у него в детстве. По собственному признанию Верещагина первым изображением, произведшее на него впечатление, была тройка лошадей, спасающаяся от волков. Этот рисунок с платка няни он быстро и очень точно срисовал и показал домашним. Его хвалили, но никто не обратил внимания на его способность к рисованию, профессию художника не считали достойной, «…сыну столбовых дворян, 6-й родословной книги, сделаться художником – что за срам!», - вспоминал Верещагин.

В 1868 году Верещагин прибыл в Западный Туркестан, только что присоединенный к Российской империи. В Самарканде он участвовал в восьмидневной обороне города, войска бухарского эмира пытались отбить крепость. За самоотверженное поведение во время боевых действий Верещагин был награжден орденом Святого Георгия 4 степени.

В Туркестане художник сделал множество этюдов и рисунков с натуры и собрал богатый этнографический материал. Результатом его нескольких поездок в Среднюю Азию стала коллекция туркестанских картин, преимущественно военного содержания, она была выставлена за рубежом и произвела большое впечатление на публику.

Верещагин не просто хотел показать, что такое война, но обнажив все ужасы войны, распространить идею мира среди всех народов. В какой-то степени ему удалось сделать это. Высшим военным чинам германской армии было запрещено посещать выставку художника, проходившую в Берлине в 1882 году. В картинах они увидели угрозу боевому духу армии. «Отвратительные подробности войны» были показаны с редкой убедительностью.

Туркестанская коллекция произвела фурор и в России. Художник Иван Крамской назвал эти работы достижением большим, чем туркестанские завоевания русского генерала Константина Кауфмана.

Два года Василий Васильевич провел в Индии, откуда он предпринял путешествие в Восточные Гималаи. Индийская серия насчитывает около ста пятидесяти этюдов.

Вновь в боевых действиях Верещагин принял участие во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Художник не боялся «жертвовать своей кровью, своим мясом», поэтому его полотна так реалистичны, поэтому он сумел передать зрителю «картину неподдельной войны».

Художник погиб во время русско-японской войны 31 марта 1904 года вместе с адмиралом Степаном Макаровым на броненосце «Петропавловск», взорванном вражеской миной на внешнем рейде под Порт-Артуром.

Его смерть нашла сочувственный отклик даже в стране противника, среди писателей, разделяющих его взгляды на губительность войны. Писатель Кайдзан Накадзато тогда сказал: «Он хотел показать людям трагедию и глупость войны, и сам пал ее жертвой».

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