133 года назад в Петербурге заложен храм Спаса на Крови

Храм Спаса на крови был возведен в память русского императора Александра II. Царь, при котором были проведены важнейшие государственные реформы, в их числе отмена в 1861 году крепостного права, был смертельно ранен революционером-народовольцем.

Место, где пролилась кровь самодержца, стало местом паломничества, здесь православные возносили молитвы за убиенного царя. На этом месте спустя полтора месяца после трагедии, в день рождения Александра II, на средства купцов Милитина и Громова была возведена временная часовня. Панихиды по царю в ней служились ежедневно, на молитву стекались сотни верующих.

Специальная комиссия, созданная для увековечения памяти Александра II, объявила конкурс на лучший проект храма. Первый конкурс не выявил победителя, Александр III высказал пожелание, «чтоб храм был построен в чисто русском вкусе XVII столетия». Второй конкурс привлек многих знаменитых архитекторов, до финала дошел 31 проект.

Свой выбор император остановил на совместном проекте архитектора Альфреда Парланда и архимандрита Игнатия (Малышева). О. Игнатий был настоятелем Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом и учеником святого Игнатия (Брянчанинова), автора книг о духовной жизни и аскетике. До монашества архимандрит Игнатий изучал древнерусское зодчество. Как он сам вспоминает, когда был объявлен второй конкурс, его внезапно «осенила мысль начертить проект», за помощью он обратился к Парланду, котрый был архитектором одного из храмов в Троице-Сергиевом монастыре.

Назвать собор в честь Воскресения Христова также предложил о. Игнатий. Он считал, что собор должен мыслиться как российская Голгофа (в архитектурном исполнении эта богословская мысль решалась через установку мозаичного распятия на западной стене собора; сам храм ассоциируется с иерусалимским храмом Гроба Господня).

6 октября (по старому стилю) 1883 года в присутствии митрополита Санкт-Петербургского Исидора (Никольского) и царской четы собор был заложен.

Первый камень в основание храма положил император Александр III, рядом расположили гравировальную доску с надписью, указывающей на авторство архимандрита Игнатия.

Уже после закладки храма его проект значительно дорабатывался, император учел мнение Академии художеств о первоначальном проекте. Постройка храма «российской Голгофы» завершилась через 24 года.

Но для России это было лишь началом восхождение на Голгофу, впереди русский народ ждали величайшие потрясения – мировая война, революция и убийство последнего русского императора.

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