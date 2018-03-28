Главный национальный театр России

Датой основания театра принято считать 17 (28) марта 1776 года. В этот день Екатерина Великая подписала губернскому прокурору князь Петру Урусову «привилегию» на содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений.

Театр, начинавшийся как частный, имел труппу, состоящую из актеров студенческого театра Московского университета и учащихся гимназии, учрежденной при университете. В 1780 году для театра на Петровской площади было построено отдельное здание, которое полностью сгорело в 1805 году. Новое деревянное здание, построенное по проекту Карла Росси на Арбатской площади, разделило участь большей части московских строений, поглощенных пожаром 1812 года.

Театр, перешедший в ведение казны, стал именоваться первым Императорским театром Москвы. В 1824 году было возведено новое, величественное здание театра, однако пожар 1853 года уничтожил и его. Архитектор итальянского происхождения Альберт Кавос, автор нового проекта, значительно изменил творение Михайлова и Бове, так как требовалось гораздо более вместительное помещение. Через три года театр отстроили заново.

«Я постарался украсить зрительный зал как можно более пышно и в то же время по возможности легко, во вкусе ренессанса, смешанном с византийским стилем», - писал Кавос о своем творении.

На сцене Большого в разное время блистали Полина Виардо, Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Галина Уланова, Марис Лиепа, Майя Плисецкая и многие другие звезды мировых оперы и балета; ставились произведения именитых композиторов: Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Беллини, Верди, Доницетти…

В сегодняшнем репертуаре театра главное место занимают шедевры русского музыкально театра XIX-XX веков. Наряду с русской классикой театр дает спектакли, в основе которых лежат сочинения, созданные в наше время, в театре также выступают труппы ведущих музыкальных театров мира. Открытая в 2002 году Новая сцена значительно увеличила возможности театра, и в настоящее время постановки Большого театра ведутся на двух площадках, Исторической и Новой. Посмотреть на постановки главного национального театра России ценители прекрасного приезжают со всех концов России и всего мира.

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