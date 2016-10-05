Главный герой Чесменского сражения
А.Г.Орлов-Чесменский на Свирепом / Д. Невзоров, не ранее 1796 г.

А.Г.Орлов-Чесменский на Свирепом / Д. Невзоров, не ранее 1796 г.

5 октября 1737 года родился граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский

Алексей был третьим сыном в большой семье Орловых, у его отца Григория Ивановича было пять сыновей. Возвышение рода Орловых произошло в первый же год правления императрицы Екатерины II и в первую очередь благодаря Алексею. Находясь на службе в лейб-гвардии Преображенского полка, он вошел в круг людей, близкий к императрице.

Этому способствовали его огромная физическая сила, богатырское здоровье и природная смекалка. Екатерина посвятила Алексея в сокровенную тайну готовящегося дворцового переворота, Орлов тайну не только сохранил, но и помог Екатерине осуществить переворот. Супруг Екатерины Петр III Федорович был отстранен от власти, а Екатерина II провозглашена императрицей. Она щедро одарила братьев, оказавших ей неоценимую помощь в восшествии на престол. В рескрипте о пожалованиях Орловы были названы освободителями России и Русской Православной Церкви от «странного и несносного ига», «разорения» и «падения».

Орловы приобрели огромный авторитет, а граф Алексей Григорьевич, по сути, стал серым кардиналом при дворе. Но в отличие от временщиков прошлых и нынешних свою энергию он направил на решение важных государственных вопросов. Самым главным его деянием во славу Российского государства стал бой в 1170 году у турецкого порта Чесма (ныне Чешме). Русский флот, которым командовал граф Орлов, атаковал и разгромил превосходившие по численности военные суда турецкого флота. Известие о победе русских быстро разнеслось по всей Европе и произвело на всех сильное впечатление.

Эскадра под командованием Джона Эльфинстона (английского офицера, перешедшего на русскую службу) заблокировала Дарданеллы. Многие египетские, тунисские, алжирские и трипольские корабли, спешившие на помощь турецкому флоту, были захвачены русскими моряками. После Чесмы и других последующих морских сражений русский флот завладел Греческим Архипелагом всерьез и надолго.

За Чесменскую победу А.Г. Орлов был награжден высшим военным орденом Георгия 1-й степени. Ему было присвоено звание генерал-аншеф, и к фамилии прибавлено «Чесменский». Чесменская победа является днем воинской славы России и празднуется 7 июля.

В 1775 году Алексей Григорьевич отошел от государственных дел, поселился в своем имении и стал коннозаводчиком. Выведенная им и названная в его честь орловская порода до сих пор одна из самых популярных заводских пород лошадей.

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Места: Россия
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