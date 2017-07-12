Главная резиденция президента России

Несмотря на то, что императорский дворец и все правительственные учреждения с начала XVIII находились в Санкт-Петербурге, император Николай I решил обновить центр древней столицы - дворцовый комплекс Московского Кремля. Рядом с ним уже возводился величественный храм-памятник в ознаменование великой победы над французами – Храм Христа Спасителя.

Разработать проект нового Кремлевского дворца император поручил своему любимому архитектору Константину Андреевичу Тону. Он должен был воплотить замысел императора, и включить в проект «всё, что в памяти народной тесно связано с представлением обиталища Государя».

Предполагалось, что новый дворец своими монументальными формами должен продолжить композицию Теремного дворца, при проектировании стилистическим образцом архитектору Тону послужил нереализованный проект Коломенского дворца.

Несмотря на сложность исполнения, строительство длилось всего двенадцать лет. Внутренняя планировка дворца, насчитывающего порядка семьсот помещений, включает в себя главный вестибюль с лестницей, пять парадных залов, парадные приемные императрицы, жилые покои императорской семьи и служебные помещения, расположенные на первом этаже.

Внутренним убранством занимались архитекторы Федор Рихтер и Николай Чичагов, все помещения они выполнили в разных стилях, от ренессанса до русского и византийского, при этом ни одно помещение не похоже на другое. Для украшения интерьера использовались драгоценные металлы и минералы, редкие породы дерева, кость, ткани, выполненные по специальному заказу.

Дворцовый комплекс, помимо построенного здания, включил в себя часть сохранившихся сооружений конца ХV–ХVII веков, входивших ранее в состав древней великокняжеской, а впоследствии царской резиденции. Это Грановитая палата, Золотая Царицына палата, Теремной дворец и дворцовые храмы.

Главный заказчик – император Николай Павлович остался доволен, дворец был торжественно освящен митрополитом Филаретом в апреле 1849 года.

После постройки в 1851 году Оружейной палаты и примыкающего к ней с севера здания Апартаментов, соединенного воздушным переходом с дворцовым комплексом, образовался единый ансамбль Большого Кремлевского дворца, завершенного композиционно и стилистически.

В 1933–1934 годах Александровский и Андреевский залы дворца перестроили в единый зал заседаний Верховного Совета СССР. Как водится, интерьеры при этом были упрощены, так как все их великолепное убранство сочли за излишество. Однако по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина в 1994–1998 годах залы восстановили, вернув им первоначальный облик.

В настоящее время весь комплекс Большого Кремлевского дворца (кроме Оружейной палаты) является главной резиденцией президента Российской Федерации.

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