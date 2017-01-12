Гимн «Боже, царя храни!» - для Церкви, войска и народа

Первым неофициальным гимном Российской империей был «Гром победы, раздавайся!», написанный в 1791 году поэтом Гавриилом Державиным и композитором Осипом Козловским после доблестного взятия русскими войсками под командованием Александра Суворова неприступной дунайской твердыни - крепости Измаила.

Гимн с замечательными словами «Храбрость Россов почитая, Тавр под нами и Кавказ. Уж не могут орды Крыма Ныне рушить наш покой» был очень популярным в России.

Спустя четверть века его сменил гимн «Молитва русских», начальные слова которого «Боже, царя храни» явились вольным переводом с английского гимна «God Save the King» (или «God Save the Queen» - если на троне была королева). Перевод был сделан поэтом Василием Жуковским. «Молитва русских» исполнялась на мотив британского гимна, автором которого был Генри Кэри.

Идея написать к отечественному гимну российскую музыку принадлежит Николаю I, после визита в Австрию и Пруссию, он, по одной из версий объявил музыкальный конкурс, в котором участвовали Михаил Глинка и Алексей Львов, по другой – дал личное поручение Львову написать музыку для гимна.

Вторая версия, кажется более правдоподобной, т.к. впоследствии композитор вспоминал:

«Задача показалась мне весьма трудною. Я чувствовал надобность написать гимн величественный, сильный, чувствительный, для всякого понятный, имеющий отпечаток национальности, годный для Церкви, годный для войска, годный для народа от ученого до невежды».

С задачей он справился блестяще, царю, который в ноябре 1833 года прослушал гимн в отредактированной Жуковским версией в Певческой капелле, он понравился. Позже, в декабре, он прозвучал в Большом театре. С начала 1834 года императорским указом гимн объявлен государственным.

Текст гимна содержит всего 6 строк и 16 тактов мелодии.

«Боже, Царя храни!

Сильный, державный,

Царствуй на славу, на славу нам!

Царствуй на страх врагам,

Царь православный!

Боже, Царя храни!»

Государственным гимном он оставался до отречения Николая II.

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