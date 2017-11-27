Герб СССР на Землю Ксанфа доставлен!

История исследований ближайшей к Земле планеты – Марса насчитывает не одно тысячелетие. Красную планету изучали астрономы Древнего Египта и Вавилона, Древней Греции, Китая и Индии.

Изобретение телескопа позволило более точно изучить поверхность Марса и составить первые карты, на которые были нанесены марсианские моря, озера и горы с красивыми названиями – Лунное озеро, Киммерийское и Адриатическое моря, земля Сирен, гора Олимп и другие. После начала космической эры Марс наравне с Луной и Венерой стал в числе первых планет, включенных в программу изучения. Марсианская программа была и у лидера космонавтики – Советского Союза.

Первые результаты в изучении планеты принесли автоматические космические станции (АМС) «Марс-2» и «Марс-3». «Марс-2», разработанный в НПО имени Лавочкина, состоял из орбитальной станции и спускаемого аппарата с автоматической марсианской станцией.

Оборудование АМС позволяло получать данные из межпланетного пространства и с поверхности Марса с помощью инфракрасного фотометра, он измерял количество углекислого газа, ультрафиолетовый фотометр определял содержание атомарного кислорода, водорода, аргона и плотность верхней атмосферы, специальный прибор определял диэлектрическую проницаемость и температуру поверхностного слоя на глубине до 30-50 сантиметров и т.д.

Спускаемый аппарат сферической формы был настроен на автономную работу и управление.

После старта с космодрома Байконур 19 мая 1971 года АМС свыше полугода находился в полете, за это время было пройдено порядка 55 миллионов километров. Станция была оборудована уникальной системой космической автономной навигации, бортовой компьютер сам производил необходимые расчеты, к Красной планете корабль летел, ориентируясь по Солнцу, Земле и звезде Канопус.

До сближения с Марсом полет АМС проходил в соответствии с программой. Однако в решающий момент, когда произошла отстыкова спускаемого аппарата, цифровая вычислительная машина произвела неправильный расчет угла вхождения в атмосферу, и аппарат, на этапе спуска не успев затормозить, разбился о поверхность. Подобное, немягкое приземление спускаемого аппарата, произошло при полете к Венере в 1966 году. Тем не менее, честь первого приземления на планету Марс закрепилась за Советским Союзом. Поныне в экваториальной части западного полушария Марса, в Долине Нанеди в Земле Ксанфа, координаты 4º северной широты и 47º западной долготы, лежит капсула с вымпелом и гербом Советского Союза.

«Марс-2» еще 8 месяцев находился на орбите Красной планеты, впрочем, данные исследований АМС из-за низкого качества телеметрии оказались утерянными. Некоторые ошибки «Марса-2» были учтены при полете следующего корабля «Марс-3».

Далее в рубрике