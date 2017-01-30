Георгий Ушаков – крупнейший исследователь Арктики в XX веке
Георгий Ушаков – крупнейший исследователь Арктики в XX веке

Такую характеристику Ушакову дал знаменитый географ Владимир Обручев

Георгий Алексеевич Ушаков родился 17 (30) января 1901 года в селе Лазарево на Дальнем Востоке в семье амурского крестьянина-казака. Отец рано обучил сына грамоте, и самое главное, - научил выживать в суровой амурской тайге.

Учился в Высшем начальном училище и Учительской семинарии Хабаровска, в юности познакомился с Владимиром Арсеньевым, оказавшем на него огромное влияние. Первую научную экспедицию Ушаков провел под началом знаменитого путешественника и исследователя Уссурийского края.

Революция и Гражданская война не позволили Георгию окончить университет во Владивостоке, по большей части он занимался самообразованием. Уже в 23 года он становится действительным членом Русского Географического общества, с 1926 года – первый представитель России по управлению и заселению островов Врангеля и Геральд.

Как вспоминает Ушаков, работу в Арктике он начал, «когда слово «полярник» еще редко встречалось в нашем языке. Советская работа в полярных областях только развертывалась».

На далеких северных островах молодому исследователю было поручено организовать поселение, здесь поселились несколько семейств эскимосов и чукчей, которых забрали с Чукотки. Над островом был поднят флаг СССР, притязания иностранных держав на эти территории были пресечены. Кроме того, ученый собрал богатый научный материал об этих землях.

В 1930-1932 годах Ушаков разработал план и возглавил экспедицию на Северную Землю – архипелаг островов в Северном Ледовитом океане. Отряд всего из четырех человек, среди которых основатель Норильска Николай Урванцев, открыл ранее неизвестный пролив, его назвали в честь географа Юлия Шокальского, месторождение оловянных руд и составил первую детальную карту архипелага. Почти три года отважная четверка практически автономно жила на острове и занималась исследовательской работой.

В 1934 году Ушаков был одним из руководителей комиссии по спасению «челюскинцев» - экипажа и пассажиров парохода «Челюскин», затонувшего в Чукотском море.

Под руководством Георгия Ушакова Первая Высокоширотная экспедиция «заштриховала» последнее белое пятно на карте Северного Ледовитого океана - между Землей Франца-Иосифа и Северной Землей. Во время этой экспедиции был открыт остров, площадью 328 кв км, названный в честь первооткрывателя островом Ушакова. Другим достижением экспедиции стало определение границ континентального шельфа.

«Его географические исследования и открытия в Арктике являются самыми крупными достижениями XX века», - скажет об Ушакове не менее знаменитый географ Владимир Обручев.

Скончался Георгий Алексеевич 3 декабря 1963 года в Москве. В соответствии с завещанием, урна с его прахом доставлена на Северную Землю, на остров Домашний. Его последним пристанищем стала Арктика, исследованию которой он посвятил всю свою жизнь. 

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