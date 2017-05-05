Генерал-фельдмаршал Борис Шереметев – верный соратник Петра I

Борис Шереметев родился 25 апреля (5 мая) 1652 года в Москве, в семье боярина Петра Васильевича Шереметева. Получив хорошее для своего времени образование, с юных лет нес службу при дворе.

Иностранцы называли его «самым вежливым и культурным человеком» в России. Молодой вельможа участвовал в переговорах по заключению «Вечного мира» с Речью Посполитой, в 1686 году вел переговоры в Вене с императором Леопольдом о заключении союза против Османской империи. Дипломат из Шереметева был превосходный, но судьба направила его по военной линии.

В 1695 году, во время Азовского похода войска Шереметева взяли три крепости на Днепре. Петр высоко ценил Шереметева как дипломата и военачальника и в 1701 году присвоил ему чин генерал-фельдмаршала.

С декабря 1701 года Шереметев назначен командующим русской армией, он был блестящим исполнителем стратегических замыслов Петра, его полководческие таланты проявились в битве при Эрестфере, тогда русские одержали первую крупную победу над шведами, в сражении при Гуммельсгофе, в осаде и штурме Нотебурга, осаде Ниеншанца и в Полтавской битве.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что многие сражение, выигранные Шереметевым, происходили при перевесе русских сил над неприятельскими.

Во время неудачного для русской армии Прутского похода проявил личную храбрость, бросился на турка, занесшего саблю над русским солдатом, и, убив врага, захватил его лошадь, которую позднее подарил императрице Екатерине Алексеевне.

После подписания невыгодного для России Прутского мира, решил удалиться от светской жизни и принять монашество в Киево-Печерской обители. Однако Петр, своему 60-летнему соратнику «велел выкинуть дурь из головы», и лично нашел ему невесту – 26-летнюю вдову, красавицу Анну Салтыкову. И позже поставил Шереметева командующим русским экспедиционным корпусом в Померании.

Всегда заботившийся о своих солдатах и ценивший их, Шереметев, единственный из сподвижников Петра, имел большую любовь у солдат. Когда он, 17 февраля 1719 года, умер, военные горевали: «Мы потеряли отца».

А Петр I, велевший похоронить Шереметева на Лазаревском кладбище Александро-Невского монастыря сказал: «Нет уже Бориса Петровича, скоро не будет и нас, но его храбрость и верная служба не умрут и всегда будут памятны в России».

В своем завещании Шереметев велел раздать часть личных средств монастырям и храмам, а также указал: «Людям крепостным и полонным всем крестьянским детям, которыя взяты во двор, даю волю и по окладом их выдать годовое жалованье…»

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