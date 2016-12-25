Генерал Милорадович – спаситель Бухареста

После заключения в 1791 году Ясского договора несколько лет российско-турецкие отношения находились в мирной стадии. Такое положение устраивало обе стороны, но не устраивало наполеоновскую Францию, на генерала Себастини, посланного в Константинополь в качестве постоянного представителя Франции, была возложена миссия по срыву сближения Турции с Россией и Англией.

С миссией он справился блестяще, в нарушение Ясских договоренностей Портой были смещены госпадари Придунайских княжеств – Молдавского Александр Мурузи и Валашского Константин Ипсиланти, кроме того русским кораблям закрыли проход через Босфор и Дарданеллы.

Нота, объявленная Россией, действия не возымела и тогда для восстановления договоренностей и «исправления ошибок Порты» русские войска, дислоцировавшиеся на южной границе России на берегу Днестра, под командованием генерала Ивана Михельсона 12 ноября 1806 года вошли на территорию Придунайских княжеств.

Одним из корпусов армии командовал генерал-лейтенант Михаил Андреевич Милорадович (1771-1825), 18 ноября ноябре Милорадович вступил столицу Молдавского княжества Яссы, приход русских очень обрадовал молдаван, которые терпели жестокие притеснения от турок. После Ясс корпус выдвинулся в Валахию, навстречу русским из Бухареста вышел пятитысячный отряд турок.

В бой с турками вступили белорусские гусары и апшеронские гренадеры, турки потеряли 400 человек убитыми, большая часть бежала. Милорадович продолжил движение к Бухаресту, через пленных турок ему стало известно, что располагавшийся в Бухаресте Мустафа Байрактар перед отступлением из города намерен вырезать всё христианское население, а сам город предать огню, чтобы русским досталось лишь пепелище.

Милорадович, получив это известие, и «живо чувствуя важность обстоятельств и времени, летит, а нейдет», напишет его адъютант Фёдор Глинка.

Утром 13 декабря корпус Милорадовича подошел к столице Валахии, в этот день первый бой с турками произошел на равнине у города. Турецкая конница была опрокинута донскими казаками и гусарами Белорусского полка, турки, засевшие в монастыре Маркуц, и ведшие по нашим солдатам огонь, были выбиты. Гренадеры Апшеронского полка и рота 6-го Егерского полка ворвались в левую часть города, и стали выдавливать противника из Бухареста. Бои шли на улицах, в домах и храмах.

К вечеру город был очищен от турок, русская кавалерия гнала их до Туртукая и Рущука.

Стокилометровый марш-бросок русского корпуса под командованием Милорадовича спас от истребления христианское население Бухареста.

Главный герой Андрей Милорадович был награжден золотой с алмазами шпагой с надписью «За храбрость и спасение Бухареста».

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