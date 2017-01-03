Гавриил Густавсон – достойный ученик Менделеева и Бутлерова
Гавриил Густавсон – достойный ученик Менделеева и Бутлерова

174 года назад родился Гавриил Густавсон, российский химик-органик

Гавриил Гавриилович родился 3 января 1843 года в Санкт-Петербурге. Обучался на естественном отделении физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, здесь слушал лекции по органической химии Дмитрия Менделеева, был его учеником.

В своих воспоминаниях всегда с благодарностью отзывался о своем учителе. «К какому бы делу он ни прикасался, он всегда оставлял на нем глубокие и поучительные следы», - писал он.

По окончании в 1865 году университета работал лаборантом на кафедре технической химии университета, был ассистентом Александра Бутлерова.

Первая работа о хлористом боре начинающего ученого была опубликована в 1869 году. Защитил магистерскую диссертацию «Опыт исследования реакций взаимного обмена в отсутствие воды» (1873). В 1874 году он совершил научную командировку в Европу, где знакомился с постановкой исследований во многих химических лабораториях.

Спустя 10 лет — докторскую диссертацию «Органические соединения в их отношениях к галоидным солям алюминия».

В 1875-1890 годах был профессором кафедры органической и агрономической химии в Петровской полеводческой и лесной академии в Москве, считался лучшим лектором. Среди учеников Иван Белецкий.

В 1892-1900 годах читал лекции по органической химии на Высших женских курсах в Санкт-Петербурге.

Первый круг исследования Густавсона заключался в области взаимного обмена галоидных соединений не металлических элементов, в этой области он был практически первооткрывателем и достиг серьезных результатов, итоги исследования опубликованы в работе «О реакциях взаимного обмена в отсутствии воды» (1873).

Густавсон установил каталитическое действие галогенидов алюминия при бромировании ароматических углеводородов, изомеризации и крекинге ацикличных углеводородов. В том же году он открыл неустойчивые комплексные соединения галоидних солей алюминия с разными углеводородами, имеющими каталитические свойства. Ученый установил образование промежуточных комплексных металлоорганических соединений при каталитическом алкилировании.

Густавсон внес крупный вклад в агрономическую химию и почвоведение. Издал учебник «Двадцать лекций по агрономической химии». Работы русского химика публиковались в зарубежных научных журналах.

40 лет посвятил Гавриил Гавриилович российской науке, скончался он 13 апреля 1908 года. 

Теги:
Места: Россия
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