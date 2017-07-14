Гавриил Державин – предвестник Пушкина и Лермонтова

Бог наделил Гавриила Державина многочисленными талантами, которые он применил в самых разных областях, оставаясь при этом цельной личностью.

Он был яркой и заметной фигурой даже в Екатерининскую эпоху, богатую выдающимися деятелями культуры и истории.

Военная и государственная служба не помешали ему развить свои поэтические дарования; поэзия же его, в свою очередь, открыла русской словесности новые горизонты, а самому Державину – дорогу в большую политику.

Знаменитая «Ода к Фелице» произвела глубокое впечатление не только на современников, но и на императрицу Екатерину Великую, которой была посвящена.

Вернувшись на государственную службу, Державин показал себя способным администратором, он управлял губерниями, заседал в Сенате, был статс-секретарем императрицы, возглавлял Государственное казначейство, при Александре I был Генеральным прокурором и первым в российской истории министром юстиции.

Его карьера не протекала гладко – принципиальная позиция, нетерпимость к несправедливости и лжи были причиной постоянных конфликтов, и все же каждый раз, когда возникала нужда в честном чиновнике, о Державине вспоминали вновь.

Поэтический язык Державина в начале его творческого пути был языком русского классицизма XVIII века, языком во многом подражательным. Но поэту удалось, взяв лучшее от классицизма, оживить его, сделать ближе к естественной русской речи и к самой русской жизни: стихи Державина изобилуют сильными и яркими образами, патетика классицизма сочетается в них и с лирикой, и с сатирой.

Без преувеличения можно сказать, что ему мы во многом обязаны появлением того легкого и изящного слога, которым в начале XIX века начали писать сперва Карамзин, а потом и Пушкин.

«Старик Державин нас заметил.

И, в гроб сходя, благословил»

Эти строки из «Евгения Онегина» давно стали хрестоматийными. Гавриил Романович, впервые услышав стихи юного Пушкина, воскликнул: «Я не умер, вот, кто заменит меня!»

Державин сыграл огромную роль в процессе взаимодействия языка поэтического и языка народного, результатом этого процесса стало формирование русского литературного языка как такового.

Гавриил Романович скончался в июле 1816 года. «Угасло одно из светил поэзии нашей, лучезарнейшее светило ее!», - откликнулся на его смерть поэт Петр Вяземский.

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