Гарнизон Полтавы предотвратил очередной штурм шведов

В 1708 году начался важнейший этап Северной войны. Шведский король Карл XII разгромил союзников России и обеспечил надежные тылы в Польше.

8 января 1708 года шведская армия под командованием короля переправилась через Вислу и двинулась на Москву. Однако теперь Карлу XII противостояла хорошо организованная регулярная русская армия.

После нескольких неудачных сражений шведские войска неожиданно повернули на Малую Русь, надеясь на помощь тайно изменившего царю гетмана Мазепы. Но вместо обещанной союзником многотысячной казачьей армии Карл получил лишь около 2 тысяч изменников, в основном запорожцев, боявшихся уничтожения казачьей вольницы.

С трудом перенеся зиму 1708–1709 года, одну из самых суровых в истории Европы, шведы весной осадили Полтаву. В случае взятия крепости, Полтава стала бы опорной базой для продолжения наступления.

«Мы совершим необыкновенное дело, — сказал Карл XII своим генералам, — и приобретем славу и честь... Я атакую и возьму город!». Шведский король был уверен в быстрой победе.

35-ти тысячной шведской армии противостоял небольшой гарнизон – 4182 солдата, 88 артиллеристов при 28 пушках и 2,5 тысяч вооруженных местных жителей и казаков. Город был плохо укреплен, боеприпасов было недостаточно.

Сила русских, как это часто случалось в отечественно истории, заключалась в доблести и героизме. Сначала Карл предложил защитникам крепости сдаться, на что комендант полковник Алексей Келин ответил решительным отказом.

Активные действия под стенами крепости шведы начали 1 апреля 1709 года и уже 3 апреля предприняли штурм крепости, который защитники отбили с помощью горожан. Шведы безуспешно штурмовали город трижды. И тогда Карл XII приступил к долгосрочной осаде. Мазепинцы строили апроши (ходы сообщений), но русские регулярно совершали вылазки и срывали работу саперов.

Как-то раз они обнаружили подкоп, в котором были заложены пороховые заряды, солдаты «из камор подкопных порох вынули». Он пришелся весьма кстати, поскольку боеприпасы у гарнизона заканчивались. На 23 апреля (4 мая) 1709 года шведы планировали произвести взрыв и начать очередной штурм – Карл желал «пролития крови», сообщает «Дневник военных действий Полтавской битвы». Но так как никакого взрыва не произошло, штурм сорвался.

Всего гарнизон Полтавы отразил 20 штурмов. Петр I не ошибся в выборе коменданта – мужественный полковник Алексей Келин, был тем человеком, который в любой момент был готов сложить голову за Родину.

Во время осады он проявил неослабную энергию, ему удавалось поддерживать на высоком уровне патриотический дух гарнизона и населения Полтавы. Армия противника оказалась скованной, у русской армии появилась возможность сосредоточить силы для генерального сражения.

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