Гагарин: первый человек в космосе

Во все времена человека манил бескрайний и таинственный космос. В начале XX века наука и техника шагнули ввысь, в воздушное пространство, сделав возможным полет над землей. А в середине прошлого столетия, следуя зову неизведанного, человечество устремилось осваивать космические просторы. И теперь каждый год 12 апреля мы с благодарностью вспоминаем того, кто подарил нам эту фантастическую возможность.

Его кандидатуру утвердили не случайно. Отец советской космической программы Сергей Павлович Королев был уверен, что Юрий Гагарин справится с тяжелейшей физической и психологической нагрузкой. Ведь тогда никто доподлинно не знал, что ждет человека на орбите.

Но были и другие причины выбора кандидатуры космонавта № 1 — и Сергей Королёв, и высшие руководители СССР прекрасно понимали, что первый человек в космосе должен стать лицом нашего государства, достойно представляющим его на международной арене. Именно эти причины и предопределили выбор в пользу Гагарина, обаяние и улыбка которого, яркая человеческая харизма покоряли всех, кому с ним приходилось общаться.

В итоге из небольшого отряда будущих космонавтов выбрали двоих. Запасным пилотом в пару к Юрию Гагарину был назначен Герман Титов. Подготовка к полету шла в напряженном темпе.

К 60-м годам XX века холодная война и гонка вооружений между СССР и США достигли космических масштабов во всех смыслах. Было известно, что Соединенные Штаты тоже в ближайшее время готовят к старту корабль для первого полета в космос с человеком на борту. Но наша страна в этом историческом соревновании оказалась первой…

Ровно 55 лет назад, 12 апреля 1961 года, ракета-носитель «Восток» стартует в космос. Задание первого в мире космонавта, подписанное Сергеем Павловичем Королевым и руководителем Центра подготовки Николаем Петровичем Каманиным, гласило: «Выполнить одновитковый полет вокруг Земли на высоте 180–230 километров продолжительностью 1 час 30 минут с посадкой в заданном районе. Цель полета — проверить возможность пребывания человека в космосе на специально оборудованном корабле, проверить оборудование корабля в полете, проверить связь корабля с Землей, убедиться в надежности средств приземления корабля и космонавта».

Запуск космического корабля «Восток-1» произошел в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур. В эфире звучит позывной «Кедр», а затем раздается еще не ставшее знаменитым на весь мир гагаринское: «Поехали!».

Многоступенчатая ракета-носитель «Восток» оторвалась от земли. Радиоуправление вел из ЦУПа (Центра управления полетами) сам Сергей Королев. Корабль успешно вышел в космос, но выключение двигателя третьей ступени произошло не сразу, а при помощи дублирующего механизма. В результате этого точка подъема на орбиту оказалась на 100 км выше предполагаемой. В ЦУПе опасались, что такая погрешность может замедлить сход с орбиты до нескольких суток, на что не были рассчитаны возможности ни корабля, ни космонавта… Космос и ныне остается зоной смертельного риска, тем более он был опасен при первом полете человека. Но, к счастью, опасения ЦУПа не подтвердились.

Бортовой магнитофон и станции слежения фиксировали слова человека, первым оказавшегося в космосе, первым увидевшего нашу планету со стороны: «В иллюминатор наблюдаю Землю. Различаю складки местности, снег, лес. Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота! …Вот сейчас через иллюминатор проходит Солнце, немножко резковат его свет. Вот Солнце уходит из зеркал. Небо, небо черное, черное небо, но звезд на небе не видно… Земная поверхность видна в иллюминаторе. И по краю Земли, по краю горизонта такой красивый голубой ореол, который темнеет по удалению от Земли…».

По плану, спуск на Землю должен был произойти примерно в 110 км от Сталинграда. Отделение капсулы с космонавтом от спускаемого аппарата произошло автоматически, с 8–9 кратными перегрузками, к которым военный летчик Юрий Гагарин был готов. Но не выдержала космические перегрузки тормозная система корабля. После входа в атмосферу загорелась обшивка, по стеклам иллюминаторов потекли жидкие струйки металла, а сама кабина начала потрескивать, как опишет впоследствии свои ощущения сам Юрий Алексеевич Гагарин.

На высоте 7 тысяч метров на 108-й минуте полета космонавт катапультировался из посадочной капсулы согласно плану. Управляя стропами, опытный летчик миновал реку Волгу, под ногами была родная Саратовская земля, где он всего лишь семь лет назад учился в аэроклубе.

После катапультировался в скафандре не сразу открылся клапан, впускающий наружный воздух. Но первый космонавт родился в рубашке — техника сработала на пределе возможностей… Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут в поле недалеко от села Смеловка Энгельсского района Саратовской области.

Вскоре из близлежащей войсковой части первый в истории человечества космонавт отправил скромный и по-военному деловой рапорт о нашей великой победе: «Задачу выполнил, приземлился в заданном районе, чувствую себя хорошо, ушибов и поломок нет. Гагарин».

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