Франц Лефорт – сподвижник Петра I

Михаэль ван Мюсшер. Портрет Франца Лефорта в 1698 году (фрагмент). Написан в Голландии во время Великого посольства Петра Великого

«Доколе будет существовать Россия, с именем Петра будет неразлучно имя Лефорта», - писал один из биографов российского самодержца. В отличие от Петра Алексеевича, который Провидением был предназначен для правления России, Франц Лефорт в «Московии» искал лишь удачи.

Лефорт, шотландец по происхождению, родился в 1656 году в Женеве, отец хотел, чтобы сын также стал коммерсантом, но своим призванием Лефорт считал военное дело. Прослужив некоторое время в Голландии, он решил попытать счастья в далекой России, куда прибыл наемником в 1675 году. Россия находилась накануне больших экономических и общественных перемен и нуждалась в военных специалистах.

Лефорт поселился в Немецкой слободе, районе в котором проживали иностранцы, выучил русский язык и женился на русской девушке – дочери военного. С конца 1678 года он служил в составе киевского гарнизона и участвовал в походах против крымских татар, где показал себя умелым военачальником.

По-настоящему звезда Лефорта взошла во время начала царствования Петра I, когда иностранец одним из первых прибыл в Троице-Сергиев монастырь поддержать молодого царя в борьбе с царевной Софьей. Зародившаяся дружба Франца с Петром была глубокой и искренней. В лице Лефорта царь обрел близкого друга и образованного собеседника.

Лефорт, знавший несколько европейских языков, приобщал молодого Петра к западной культуре, отвечал на самые разнообразные вопросы относительно политики, экономики, корабельного дела, придворного этикета. Петр ценил умных и преданных людей, а Лефорт, несмотря на пристрастие к излишествам и роскоши, оказался именно таким человеком. Вдобавок «дебошан французский», так Лефорта называл князь Куракин, был таким же энергичным, как и Петр Алексеевич.

Своего друга и покровителя Лефорт называл «благороднейшим и великодушнейшим монархом», имеющим благообразную внешность и несравненный ум.

После участия в «потешных» маневрах, которые стали подготовкой к настоящей войне с турками, Лефорт принимал деятельное участие в Азовских походах Петра. В 1695 году царь назначил его адмиралом Азовского флота, строительством которого руководил Федор Апраксин.

После завершения Азовской кампании Лефорт занялся подготовкой Великого посольства, русской дипломатической миссией в Западную Европу. Собственно он и был инициатором миссии, еще под стенами Азова он говорил Петру о ее необходимости.

В составе Великого посольства Лефорт был официальным «великим послом» вместе с Головиным и Возницыным. В ту пору Петр обсуждал со своим близким другом не только контракты с иностранными купцами, но и государственные дела.

Благодаря Лефорту между Россией и Женевской республикой на многие годы были установлены дружеские отношения. Военачальник, советник, дипломат Франц Лефорт не раз косвенным образом оказывал влияние на судьбоносные для России решения. При этом он неоднократно подвергался нападкам со стороны тех придворных, которым не давала покоя стремительная и блестящая карьера иноземца, щедро осыпанного титулами и богатством. Однако стремительную карьеру Лефорта оборвала внезапная болезнь. В начале 1699 года он тяжело заболел и скоропостижно скончался 2 марта в возрасте 43 лет.

Петр, узнав о смерти друга, сквозь слезы сказал: «Я потерял лучшего моего друга и притом в то время, когда он мне наиболее нужен».

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