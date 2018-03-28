Финляндия: под крылом России

Практически семь столетий, с 1104 по 1809 годы финны находились под властью Швеции. Несмотря на то, что с 1595 года Финляндия носила наименование Великого герцогства Финляндского, единственным официальным языком все это время был шведский язык.

В шведский период у финнов фактически отсутствовало развитие национальных институтов, а позиции финского языка и народных традиций были представлены слабо. Неизвестно, как бы сложилась судьба финского этноса, если бы не Россия.

Судьба Финляндии фактически была решена «на плоту», во время легендарной встречи императоров Александра I и Наполеона на реке Неман, и в следующие дни – в Тильзите. Правители великих держав договорились о том, что в случае отказа Швеции присоединиться к континентальной блокаде Великобритании, Россия вступит в войну со Швецией.

Финляндия, входившая тогда в состав Швеции, могла стать частью России в случае нашей помощи Франции. Писатель и журналист Фаддей Булгарин считал, что подобное предложение могло исходить именно от российского императора, Наполеон «едва ли… мог сделать предложение к усилению России».

Александр I понимал, что столицу Российской империи следовало обезопасить от давнего противника и границу со шведами отодвинуть подальше от Петербурга.

Шведский король Густав IV Адольф отверг все предложения Александра I, Швеция предпочла выступить союзником Англии. Война оказалась неизбежной, и окончилась она победой русского оружия.

Еще во время ведения военных действий, Александр I издал манифест, в котором объявлял о своем намерении присоединить Финляндию к России. Вслед за этим последовало высочайшее повеление о созыве сейма, на котором должен быть утвержден статус Финляндии в составе Российской империи.

Александр I лично отправился в город Борго (фин. Порвоо) для открытия сейма; которое последовало 16 (28) марта 1809 года. При открытии сейма император произнес на французском языке речь:

«Я обещал сохранить вашу конституцию, ваши коренные законы; ваше собрание здесь удостоверяет исполнение моих обещаний. Это собрание составит эпоху в вашем политическом существовании; оно имеет целью укрепить узы, привязывающие вас к новому порядку вещей».

Император также заявил, что поднимает Финляндию до уровня «нации среди наций», то есть фактически он признал великое княжество финским национальным государством.

На другой день члены сейма принесли присягу в том, что «признают своим государем Александра I Императора и Самодержца Всероссийского, Великого Князя Финляндского, и будут сохранять коренные законы и конституции края в том виде, как они в настоящее время существуют».

Сейм сохранил юридические рамки финской национальной государственности, до этого находившейся в зависимости от шведской короны.

Финляндия получила автономию в рамках Российской империи в качестве великого княжества Финляндского. Во главе Финляндии стоял российский император, к титулу которого добавилось именование – великий князь Финляндский, а в качестве его наместника назначался генерал-губернатор.

Высшей исполнительной властью стал правительствующий сейм, а законодательную власть осуществлял четырехсословный сейм. Финляндия имела свою таможню, а впоследствии получила право чеканить свою монету.

Россия всесторонне поддерживала развитие финской идентичности и автономию, так как это дистанцировало Финляндию от Швеции.

Финляндия оставалась в составе Российской империи свыше 100 лет до 1917 года. Это время стала для Финляндии лучшим за всю предыдущую историю.

«В одно столетие мы откормили до неузнаваемости, прямо до чудесного преображения, Финляндию… Никогда эти финские области не достигали такого богатства и такой культуры, какими пользуются теперь», - писал в 1909 году русский консервативный публицист Михаил Меньшиков. Он сетовал, что «вместо того, чтобы взять с них дань, сами начали платить им дань, каковая под разными видами выплачивается досель».

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