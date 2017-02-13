Евгений Вахтангов – выдающийся театральный режиссер

Евгений Багратионович Вахтангов родился 1 (13) февраля 1883 года во Владикавказе в русско-армянской семье. Его отец был табачным фабрикантом и хотел видеть сына продолжателем своего дела.

Но Евгений, увлекшись с юности театром, решил свою жизнь связать с искусством. С 18 лет он актер и режиссер в любительских драматических кружках Владикавказа. Не доучившись на юридическом факультете Московского университета, поступил на второй курс театральной школы при МХТ. Его учителями были знаменитые педагоги и актеры – Леопольд Сулержицкий, Василий Качалов, Василий Лужский, Леонид Леонидов. Спутницей жизни Евгений Вахтангов избрал себе также театралку, Надежду Байцурову, она была его школьной подругой.

Женитьба без учета родительского мнения и оставление учебы в университете ради театра, вызвали гнев отца, Евгений был лишен наследства. Но Вахтангов был счастлив, что пошел по выбранному пути, впоследствии он писал:

«Как подумаю: У нас своя сцена. Свое помещение… Свой занавес… Подумайте — ведь это свой театр. Наш — маленький и уютный. Где так отдохнешь в работе. Куда отдашь всю свою любовь. Куда принесешь радости свои и слезы. Милые лица. Добрые глаза. Трепетные чувства. Все друг другу друзья. Нежно, осторожно подходим к душе каждого. Бережем. Честные и любящие. Чувствующие святость. Ничего грубого. Ничего резкого».

По окончании студии Вахтангов был принят в труппу МХТ. Основатель театра Константин Станиславский поручил Евгению Багратионовичу вести занятия с группой студентов. Воодушевленный и проникнутый идеями Станиславского, в 1914 году он ставит первый спектакль по пьесе Бориса Зайцева «Усадьба Ланиных».

Спектакль критиками был освистан, все рецензии были разгромными. Не обращая внимания на это, студия продолжила репетиции в «подпольном» режиме. При этом Вахтангов продолжил работу в Художественном театре, здесь его режиссерские и актерские дарования раскрылись в полной мере.

Со временем у Вахтангова появилось собственное понимание театра, его он сформулировал в емком определении – «фантастический реализм». 13 ноября 1921 года Евгений Багратионович открыл Третью студию МХТ, ныне Театр имени своего основателя Е. Вахтангова.

Феерический успех театру принесла постановка «Принцессы Турандот», сказки полной восторга жизни. В день премьеры спектакля режиссера на премьере не было, он был смертельно болен и находился в своей квартире. Сам Станиславский после первого акта помчался на квартиру к режиссеру поздравлять его с оглушительным успехом. Спектакль стал визитной карточкой театра. «Принцессой Турандот» Вахтангов открыл новое направление в театральной режиссуре.

Евгений Вахтангов скончался от смертельной болезни в возрасте 39 лет, 29 мая 1922 года. Но спектакль, поставленный им, идет на театральной сцене уже почти столетие – он не утратил современного звучания благодаря ощущению легкости и духу импровизации.

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