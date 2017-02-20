Евгений Драгунов – знаменитый русский оружейник
Евгений Драгунов. Фото: wikimedia.org

Евгений Драгунов. Фото: wikimedia.org

Среди многочисленных винтовок, разработанных конструктором, особое место занимает легендарная снайперская винтовка СВД

Евгений Федорович Драгунов родился 20 февраля 1920 года в Ижевске, городе оружейной славы России. Дед и отец Драгунова работали на Ижевском оружейном заводе, мальчик пошел по их стопам. Знакомство с огнестрельным оружием у него состоялось в детстве, уже в 14 лет за отличные результаты в стрельбе он получил значок «Ворошиловский стрелок» 2-й степени.

По окончании Ижевского индустриального техникума, где Драгунов получил отличную теоретическую и практическую подготовку, он трудился на оружейном заводе. Один из первых его проектов – доработка штыка к винтовке Мосина.

В 1939 году был призван в ряды Красной Армии, в годы войны работал в оружейной мастерской при Дальневосточном артиллерийском училище, здесь он познакомился с различными образцами стрелкового оружия, как отечественного производства, так и зарубежного.

На Ижевском заводе, куда он вернулся после войны, Драгунов занимался усовершенствованием стрелкового оружия – карабина образца 1944 года и винтовки Мосина 1891/30 г. Впоследствии, уже ведущим конструктором Драгунов на базе трехлинейки создаст свою первую винтовку С-49 («Спартак-49»). Эта спортивная винтовка разрабатывалась к хельсинской Олимпиаде 1952 года.

Во время испытаний винтовка показал отличные результаты, и уже в августе 1950 года она побила мировой рекорд в стрельбе на дистанции 300 метров.

Драгунов сам был отличным стрелком и прекрасно понимал, как нужно конструировать винтовку.

Работу над спортивным оружием он продолжил уже совместно с «великим ствольщиком» Иваном Самойловым. Результатом их работы стали винтовки ЦВ-50 и МЦВ-50, а позже в 1955 году винтовки «Зенит» и «Стрела», в 1956 году – облегченные винтовки «Зенит-2» и «Тайга». На выставке в Брюсселе в 1958 г. «Зенит», «Стрела» и «Тайга» были удостоены Гран-При. Эти спортивные винтовки неоднократно приносили советским спортсменам высшие награды на различных международных соревнованиях.

Наиболее прорывной среди этих винтовок стала ЦВ-55 «Зенит», конструкторские решения, впервые примененные здесь, до сих пор используются при производстве современных высокоточных винтовок.

В 1958 году конструкторский отдел Ижевского завода получил заказ на разработку самозарядной снайперской винтовки. При разработке этого заказа Драгунову пришлось вступить в соревнование с другими маститыми оружейниками – Сергеем Симоновым и Александром Константиновым. Во время многочисленных испытаний, которые сопровождались доработками, был выявлен победитель конкурса – винтовка Драгунова.

В июле 1963 года «7,62-мм снайперская винтовка Драгунова» (СВД) была принята на вооружение Вооруженных Сил СССР. Известно несколько вариантов этой винтовки. Она состоит на вооружении многих стран мира.

СВД отлично зарекомендовала себя в боевых действиях, «драгуновка» в опытных руках снайперов неоднократно спасала жизни нашим солдатам в Афганистане.

Сам конструктор считал создание этой винтовки главным делом своей жизни.

Среди других изобретений Драгунова, разработанная на базе СВД ТСВ-1 (Тренировочная снайперская винтовка-1), спортивная 5-зарядная винтовка «Биатлон-7-2» (БИ 7-2), охотничьи карабины «Тигр» и «Медведь».

Дело отца продолжили два сына Евгения Федоровича – Михаил и Алексей, они тоже стали оружейниками.

Скончался Евгений Федорович 4 августа 1991 года. Его имя занимает достойное место среди прославленных оружейников всего мира.

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Места: Россия
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