Евфимий Путятин – русский адмирал, государственный деятель и дипломат
Евфимий Путятин – русский адмирал, государственный деятель и дипломат

Путятин подписал первый японско-российский договор о дружбе

Евфимий Васильевич родился 8 ноября (по старому стилю) 1803 года в Санкт-Петербурге, происходил из старинного дворянского рода Путятиных. Окончил Морской кадетский корпус с лучшим на курсе результатом, в чине мичмана был принят на фрегат «Крейсер», который под командованием Михаила Лазарева совершил кругосветное путешествие в 1822-1825 годах.

В кругосветке Путятин хорошо себя зарекомендовал, поэтому Лазарев, назначенный капитаном строящегося линейного корабля «Азов», включил его в команду. На «Азове» мичман Путятин участвовал в Наваринском сражении, за храбрость был награжден орденом Святого Владимира IV степени и произведен в лейтенанты.

В 1832 году Путятин на корабле «Память Евстафия» совершил обход вдоль турецких берегов и выполнил описание Дарданелл и Босфора и располагавшихся на них укреплений. За точность исполненной работы был награжден орденом Святого Станислава III степени, это был уже его третий орден.

Получив чин капитан-лейтенанта и назначение командиром на корвет «Ифигения», особое внимание уделял обучению членов команды, в том числе комендорам. Разработанная им пособие «Артиллерийское учение» несколько лет являлось служебной инструкцией для матросов-артиллеристов.

В 1838 году Путятин был переведен на фрегат «Агатополь», во время боевой операции по высадке десанта на мысе Субаши (ныне г. Сочи) получил тяжелое ранение в ногу, но из боя не вышел. В 1839 году Евфимий Васильевич был произведен в капитаны первого ранга и получил орден Святой Анны II степени.

В 1842 году по поручению императора Николая I вел переговоры с персидским Мохаммед-шахом об отмене ограничений торговли. Торговые вопросы были решены, для безопасности торговых судов и усмирения туркменских пиратов на южном берегу Каспия была построена военная база. Дипломатическая миссия Путятина способствовала усилению российского влияния в регионе.

Как опытный дипломат в чине уже вице-адмирала Путятин был направлен в Японию, где в 1855 году сумел заключить с японцами Симодский трактат, устанавливающий между двумя странами дипломатические отношения. Договор проводил территориальное деление, русским торговым судам открывал три японских порта.

В дальнейшем граф Путятин на Дальнем Востоке выполнял и другие поручения российского правительства. С Японией были заключены другие важные договоры, в Нагасаки (1857) и в Эдо (1858); с Китаем Путятин подписал Тяньцзинский договор (1858).

Во время своих дальневосточных миссий совершил ряд важных географических и научных открытий.

По возвращению в Россию был произведен в адмиралы, занимал различные посты, среди которых следует отметить пост министра народного просвещения.

Евфимий Васильевич с самого детства был верующим человеком, в юношестве он думал даже о монашестве, веру сохранил до конца жизни. Скончался в Париже в 1858 году, похоронен в Киево-Печерской лавре.

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