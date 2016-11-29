Ё - есть такая буква!
Ё - есть такая буква!

29 ноября 1783 года Екатерина Дашкова предложила ввести буку Ё в русский алфавит

233 года назад в доме княгини Екатерины Дашковой, она была первым директором Петербургской академии наук, обсуждался проект первого толкового словаря русского языка. Княгиня в конце встречи спросила ученых мужей, а среди них были Гаврила Державин, Денис Фонвизин, Иван Лепёхин, Яков Княжин и Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский, почему в слове «iолка» один звук, обозначается двумя буквами, и не удобнее ли будет ввести новую букву?

И тут же предложила начертание новой буквы, написав ее на бумаге. Присутствующие согласились с таким предложением, iолка стала ёлкой, матiорый – матёрым, а iож стал писаться как ёж.

Букву в личной переписке стал использовать Державин, в «тираж» впервые она вышла в 1795 году в Московской университетской типографии при издании книги поэта Ивана Дмитриева «И мои безделки». Буква «ё» появилась в 1796 году в Альманахе муз под редакцией Николая Карамзина «Аонид», в котором публиковались русские поэты. Благодаря Карамзину буква Ё стала известна и долгое время ему приписывали авторство этой буквы.

Буква Ё вводилась в написание имен и фамилий: Потёмкин; Лёв – так по уверению филологов произносили это имя в Москве в позапрошлом веке. Поэтому у персонажа романа «Анна Каренина», прототипом которого был сам Лёв Толстой, фамилия Лёвин, а не Левин. Но из-за типографских проблем с изготовлением литеры, русский Константин Лёвин стал носителем нерусской фамилии Левин.

Некоторые филологи XIX века считали употребление в речи буквы Ё признаком принадлежности к низкому социальному классу, а потому выступали против внедрения ее в печать. В алфавит по этой вероятно причине букву не включали.

Известно, что в 1875 году Толстой вставил Ё в свою «Новую азбуку». В советское время за букву Ё выступали нарком просвещения Луначарский, в школьную практику она была введена приказом народного комиссара РСФСР с говорящей фамилией Потёмкин в 1942 году.

В настоящее время употребление буквы Ё является выборочным.

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