Энергетическое сердце Сибири
Энергетическое сердце Сибири

24 сентября 1967 года свой первый ток дала Братская ГЭС, одна из крупнейших гидроэлектростанций в России и мире

«Российское могущество прирастать будет Сибирью», - говорил великий Ломоносов, подразумевая, прежде всего, те несметные богатства, которые в XVIII веке лишь начинали осваиваться.

О той великой силе, которые таили в себе могучие сибирские реки, Михаил Васильевич и не догадывался. Он был одним из первых исследователей электричества, но электричества атмосферного. Изучением энергии движущейся воды российские ученые займутся позже, и со временем, огромный речной потенциал позволит создать целую сеть мощнейших гидроэлектростанций, благодаря которым быстрыми темпами начнет развиваться энергозатратная промышленность.

Одной из таких электростанций станет Братская ГЭС на Ангаре. Решение о ее строительстве было принято в 1954 году, гигантское сооружение планировали построить в короткие сроки, к 50-летию Октябрьской революции, т.е. за 7 лет. У правительства был большой опыт по организации подобных масштабных проектов, и граждане большой страны охотно откликались на призывы партии. Уровень техники и строительные технологии были ниже современных, но смелость и отвага людей значительно выше.

Стройка Братской ГЭС получила статус комсомольской, строили ее, конечно, не только юные комсомольцы, а люди самых разных возрастов. Суровая Сибирь, где температура зимой опускается до 58 градусов, а летом поднимается до 35-ти, и проживание в палаточном городке, активистов не пугала. Через два года после начала строительства городок насчитывал свыше 13 тысяч человек.

По берегам Ангары в районе стройки располагались сотни небольших деревень, в том числе село Братское. На их месте после возведения плотины должно было возникнуть водохранилище, поэтому население тех деревень, которые попадали в зону затопления, переселили по специальной программе.

Русским людям, которые провели на этой земле почти три столетия, пришлось покинуть родные дома, и для кого-то это стало настоящим горем. Этой трагедии Валентин Распутин посвятил повесть «Прощание с Матерой». Он в отличие от других советских писателей, поэтов и певцов, восхвалявших стройку века, ощущал боль сибирской деревни.

Единственное, что удалось сохранить людям после переезда, это родственные и дружественные связи. Так большинство жителей Братска допотопного стали ядром нового Братска.

Продвигавшаяся быстрыми темпами стройка близилась к завершению, летом 1965 года по плотине, которая стала играть роль моста, пустили автомобильное и железнодорожное движение, а после того, как 8 сентября 1967 года Госкомиссия приняла гидроузел в эксплуатацию, по ней пошел ток.

Дешевая электроэнергия способствовала становлению Братска как промышленного центра Восточной Сибири, вскоре здесь были построены крупнейшие лесотехнический комбинат и алюминиевый завод.

Братская ГЭС стала настоящей промышленной Меккой Советского Союза, почетными гостями здесь стали кубинский лидер Фидель Кастро, певица Алла Пугачева, космонавт Виталий Севастьянов и многие другие известные личности.

И хотя в 1970-е годы в Сибири были построены более мощные электростанции – Красноярская и Саяно-Шушенская, по выработке Братская ГЭС остается крупнейшей в России.

Теги:
Места: Сибирь
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