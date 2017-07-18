«Электрогефест»: сделано русскими

История сварочного дела уходит вглубь веков, соединять металлические элементы в одну конструкцию люди научились еще в бронзовом веке. В железном веке процессы кузнечной ковки и сварки становятся более совершенными, кузнецы куют мечи и топоры с соединением бронзы и стали.

После изобретения электричества и открытия явления электрической дуги возможности для соединения металлических конструкций увеличились в разы. И главная заслуга в деле открытия электросварки принадлежит русским изобретателям.

В 1802 году физик Василий Петров открыл явление вольтовой электрической дуги, а спустя несколько десятилетий, в 1879 году изобретатель Николай Николаевич Бенардос практическим путем выявил возможность сплавки металла с использованием электричества.

Своим открытием Бенардос поделился с давним другом Павлом Яблочковым, изобретателем знаменитой угольной дуговой лампы, известной как свеча Яблочкова.

Яблочков предоставил Бенардосу возможность проводить опыты на своем электротехническом заводе, эксперименты, начатые в России, Бенардос продолжил за границей, в парижской лаборатории при журнале «Электрисьен». Возможности электрического тока для сварки металлов он демонстрировал на созданном оборудовании уже в 1882 году. Этот метод он назвал в честь древнеримского бога-кузнеца «электрогефестом». На «электрогефест», который не только соединял, но и резал металл, приходили посмотреть толпы парижан, Париж во второй половине XIX века был не только законодателем в области моды, но и крупнейшим научным и промышленным центром.

«Электрогефест» стал главным экспонатом, проходившей во французской столице международной электротехнической выставки, а его изобретатель получил золотую медаль.

Запатентовать сразу изобретение Бенардосу помешала сложное финансовое положение. Лишь после продажи своей недвижимости он смог подать в Департамент торговли и мануфактур заявку на получение патента. Николай Бенардос принадлежал к числу тех азартных изобретателей, которые не щадят не только собственных сил, но и средств. В этот раз на карту Николай Николаевич поставил все оставшиеся деньги.

Привилегия (т.е. патент) на «Способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока» была получена в 1886 году.

«Помощью этого способа могут быть выполнены следующие работы: соединение частей между собою, разъединение или разрезывание металлов на части, сверление или производство отверстий и полостей и наплавление слоями», - говорится в описании патента.

Предприимчивый купец из Петербурга Ольшевский, узнав о коммерческих выгодах «электрогефеста», предложил запатентовать изобретение на Западе. Ольшевский пожелал быть совладельцем патентов, и Бенардос был вынужден согласиться, «электрогефест» был запатентован в большинстве европейских стран и в США.

В российской столице Бенардос вместе с партнерами открыл мастерскую по демонстрации возможностей своего изобретения, десятки зарубежных специалистов посетили демонстрационную мастерскую. Со временем более сотни заводов Европы и США внедрили метод, изобретенный русским инженером. «Электрогефест» приобрел широкую популярность и стал основным методом сварки.

В России «электрогефест» впервые был использован на Орловско-Витебской железной дороге. Его применили для ремонта паровозных и вагонных колес, рам и решеток.

«Исправления по новому способу производятся так быстро, что колесный парк практически освободился от поврежденных деталей паровозов», - отмечал один из инженеров-железнодорожников.

Примерно в то же самое время, аналогичные работы с электросваркой проводил уральский инженер Николай Славянов. Между ним и Бернадосом даже возник спор о первенстве изобретения, приведший к суду. Однако, суд принял взвешенное решение, утвердив в авторстве обоих изобретателей. Тем самым честь открытия электросварки, приведшая к промышленной революции, принадлежит русским.

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