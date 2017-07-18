«Электрогефест»: сделано русскими
Николай Бенардос

Николай Бенардос

18 июля 1885 года русский изобретатель Николай Бенардос подал заявку на получение патента, изобретенного им способа электрической дуговой сварки

История сварочного дела уходит вглубь веков, соединять металлические элементы в одну конструкцию люди научились еще в бронзовом веке. В железном веке процессы кузнечной ковки и сварки становятся более совершенными, кузнецы куют мечи и топоры с соединением бронзы и стали.

После изобретения электричества и открытия явления электрической дуги возможности для соединения металлических конструкций увеличились в разы. И главная заслуга в деле открытия электросварки принадлежит русским изобретателям.

В 1802 году физик Василий Петров открыл явление вольтовой электрической дуги, а спустя несколько десятилетий, в 1879 году изобретатель Николай Николаевич Бенардос практическим путем выявил возможность сплавки металла с использованием электричества.

Своим открытием Бенардос поделился с давним другом Павлом Яблочковым, изобретателем знаменитой угольной дуговой лампы, известной как свеча Яблочкова.

Яблочков предоставил Бенардосу возможность проводить опыты на своем электротехническом заводе, эксперименты, начатые в России, Бенардос продолжил за границей, в парижской лаборатории при журнале «Электрисьен». Возможности электрического тока для сварки металлов он демонстрировал на созданном оборудовании уже в 1882 году. Этот метод он назвал в честь древнеримского бога-кузнеца «электрогефестом». На «электрогефест», который не только соединял, но и резал металл, приходили посмотреть толпы парижан, Париж во второй половине XIX века был не только законодателем в области моды, но и крупнейшим научным и промышленным центром.

«Электрогефест» стал главным экспонатом, проходившей во французской столице международной электротехнической выставки, а его изобретатель получил золотую медаль.

Запатентовать сразу изобретение Бенардосу помешала сложное финансовое положение. Лишь после продажи своей недвижимости он смог подать в Департамент торговли и мануфактур заявку на получение патента. Николай Бенардос принадлежал к числу тех азартных изобретателей, которые не щадят не только собственных сил, но и средств. В этот раз на карту Николай Николаевич поставил все оставшиеся деньги.

Привилегия (т.е. патент) на «Способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока» была получена в 1886 году.

«Помощью этого способа могут быть выполнены следующие работы: соединение частей между собою, разъединение или разрезывание металлов на части, сверление или производство отверстий и полостей и наплавление слоями», - говорится в описании патента.

Предприимчивый купец из Петербурга Ольшевский, узнав о коммерческих выгодах «электрогефеста», предложил запатентовать изобретение на Западе. Ольшевский пожелал быть совладельцем патентов, и Бенардос был вынужден согласиться, «электрогефест» был запатентован в большинстве европейских стран и в США.

В российской столице Бенардос вместе с партнерами открыл мастерскую по демонстрации возможностей своего изобретения, десятки зарубежных специалистов посетили демонстрационную мастерскую. Со временем более сотни заводов Европы и США внедрили метод, изобретенный русским инженером. «Электрогефест» приобрел широкую популярность и стал основным методом сварки.

В России «электрогефест» впервые был использован на Орловско-Витебской железной дороге. Его применили для ремонта паровозных и вагонных колес, рам и решеток.

«Исправления по новому способу производятся так быстро, что колесный парк практически освободился от поврежденных деталей паровозов», - отмечал один из инженеров-железнодорожников.

Примерно в то же самое время, аналогичные работы с электросваркой проводил уральский инженер Николай Славянов. Между ним и Бернадосом даже возник спор о первенстве изобретения, приведший к суду. Однако, суд принял взвешенное решение, утвердив в авторстве обоих изобретателей. Тем самым честь открытия электросварки, приведшая к промышленной революции, принадлежит русским.

Теги:
Места: Россия
События: наука
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