Дважды граф и снова - Победитель!

227 лет тому назад триумфом для России завершилась одна из сложнейших битв в войне с турками
22 сентября 1789 года русские войска вместе с австрийскими союзниками под предводительством полководца Алксандра Суворова и принца Разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Фридриха Саксен-Кобург-Заальфельдского одержали победу в главной битве русско-турецкой войны - битве при Рымнике.
Эта битва по итогам которой на поле боя полегли не менее 15 тысяч солдат противника, пополнила копилку блистательных побед Александра Суворова. Императрица Екатерина Великая пожаловала ему в награду графское достоинство с названием Рымникский, также Суворов получил бриллиантовые знаки Андреевского ордена, усыпанную бриллиантами шпагу с надписью «Победителю визиря», бриллиантовый эполет, драгоценный перстень, а также Орден Святого Георгия I степени. Также титул графа полководцу пожаловал, в свою очередь, император Священной римской империи Иосиф II.Далее в рубрике Юрию Лужкову - 80!Почти два десятилетия Юрия Лужкова на посту мэра Москвы - пусть противоречивая, но яркая глава в ее истории Читайте в рубрике «История» «Ультимативное оскорбление» нацизмаПочему немецкие журналисты невольно заступаются за гитлеровский режим?
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