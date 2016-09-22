Дважды граф и снова - Победитель!

22 сентября 1789 года русские войска вместе с австрийскими союзниками под предводительством полководца Алксандра Суворова и принца Разгром турецкой армии русско-австрийскими войсками под командованием генерала А. В. Суворова и принца Фридриха Саксен-Кобург-Заальфельдского одержали победу в главной битве русско-турецкой войны - битве при Рымнике.

Эта битва по итогам которой на поле боя полегли не менее 15 тысяч солдат противника, пополнила копилку блистательных побед Александра Суворова. Императрица Екатерина Великая пожаловала ему в награду графское достоинство с названием Рымникский, также Суворов получил бриллиантовые знаки Андреевского ордена, усыпанную бриллиантами шпагу с надписью «Победителю визиря», бриллиантовый эполет, драгоценный перстень, а также Орден Святого Георгия I степени. Также титул графа полководцу пожаловал, в свою очередь, император Священной римской империи Иосиф II.

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