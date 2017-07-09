Достойный памятник любимой супруге

Разрабатывать план по устройству Странноприимного дома граф Николай Петрович Шереметев начал по настоянию супруги актрисы Прасковьи Жемчуговой в конце 1780-х годов. Бывшая крепостная, Прасковья Ивановна не понаслышке была знакома с тяжелой жизнь простых людей и стремилась облегчить их положение.

По ее замыслу, в больницу должны приниматься нищие и больные люди. В доме одновременно могли проживать до ста человек – половина в больнице, половина в богадельне.

Император Александр I, ознакомившись с деталями создания странноприимного дома, начертал резолюцию: «Быть по сему, Александр».

Проект дома разработал архитектор Елизвой Назаров, бывший крепостной. Проект здания включал главное строение, два крыла, за домом парк, во дворе флигеля.

Центром комплекса стал храм Живоначальной Троицы, в Доме заботились не только о телах, но и о душах подопечных.

Строительство было начато 28 июня (по старому стилю) 1792 года, в день рождения Николая Петровича. В основание дома граф Шереметев заложил камень с медной доской, на которой было выгравировано: «1792 года июня 28 дня соорудитель сего граф Николай Шереметев».

Доработка проекта была осуществлена мастером классицизма итальянцем Джакомо Кваренги, она придала зданию монументальный характер, теперь он был похож на храм милосердия. Строительство главной части было закончено в 1803 году, уже после смерти Прасковьи Жемчуговой.

Граф Шереметев решил сделать Странноприимный дом памятником горячо любимой супруге.

Открытие Странноприимного дома состоялось 11 июля 1810 года. Присутствовало огромное количество людей. Но графа Шереметева среди них уже не было, он скончался от простуды за год до этого события. Своим наследникам он завещал строго исполнять указы Странноприимного дома, не гордиться высокими титулами, помнить о бедных и помогать им.

Благотворения Дома не ограничивались стенами богадельни и больницы. Ежегодно, по завещанию Прасковьи Жемчуговой, отпускались суммы на приданое невестам – «неимущим и осиротевшим девицам», «на вспоможение семействам всякого состояния, претерпевающим скудость», на помощь обедневшим ремесленникам, на вклады в храмы Божие, на создание библиотек, на захоронение неимущих и другие нужды.

Более 200 тысяч человек получили здесь помощь. К моменту революции Шереметевы в общей сложности выделили на благотворительность около четырех миллионов рублей. Ныне на базе Шереметевской больницы располагается знаменитый медицинский институт имени Склифосовского.

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