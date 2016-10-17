Дорогу омнибус-мотору!

Запуску в Петербурге омнибусов-моторов, так назывались первые автобусы, предшествовала долгая история. Известно, что идея пустить автобусы по столице впервые пришла в голову подпоручику А.Н. Неёлову, в 1889 году он обращался с таким прошением в городскую управу, но поскольку в городе, да и вообще во всей России тогда мало кто видел подобное средство передвижения, в открытии движения подпоручику отказали.

Следующее ходатайство о разрешении организации движения омнибус-моторов легло на стол столичных чиновников в 1896 году. Его подали почетный гражданин города П.И. Волков и полковник в отставке В.П. Зубковский, но и это прошение было отклонено. В 1899 отказ получили еще два предпринимателя.

Делу дали ход лишь после того, как по городским улицам проехал электрический омнибус, сконструированный инженером Ипполитом Романовым и построенный на петербургской фабрике «Фрезе и Ко». Фабрика Петра Фрезе была первым в России конвейером по производству автомобилей, качество выпускаемых фабрикой авто ценилось во всем мире, в начале XX века «Mercedes» оснащал свои машины кузовами Фрезе.

Омнибус успешно прошел тест-драйв в зимних условиях и ему разрешили движение по улицам города, при этом финансовые условия, которые выдвинули власти, не позволили Романову запустить проект.

Появлению омнибус-моторов во многом препятствовали владельцы конок, конно-железнодорожный транспорт имел разветвленную сеть, в городе он был задействован с 1860 года. Для владельцев конок новый вид транспорта был конкурентом, поэтому сильное лобби владельцев конок задержало появление и развитие автобусного транспорта на 10 лет.

Но в итоге автобус взял вверх над конкой, как сообщал «Петербургский листок» тестовый рейс на омнибус-моторе был совершен 4 октября (по старому стилю) 1907 года под руководством инженера-технолога Бориса Иванова. Автобус показал хорошие результаты, путь по Невскому проспекту от Николаевского вокзала до Александровского сада был пройден за 9 минут.

Через месяц властями города был запущен регулярный маршрут «Александровский сад – Варшавский – Балтийский вокзалы». Стоит сказать, что Петербург не был первым городом, в котором была запущена автобусная линия, по улицам Архангельска уже с июня курсировал общественный автобус, производства немецкой фирмы NAG.

Конка со временем отошла в прошлое, петербуржцы пересели на автобусы и трамваи.

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