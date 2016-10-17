Дорогу омнибус-мотору!
Официальная презентация первого автобуса «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения». Слева перед автобусом стоит основатель СПТАОС инженер-технолог Б.А. Иванов

Официальная презентация первого автобуса «Санкт-Петербургского товарищества автомобильно-омнибусного сообщения». Слева перед автобусом стоит основатель СПТАОС инженер-технолог Б.А. Иванов

17 октября 1907 года в Петербурге состоялся пробный рейс прототипа автобуса

Запуску в Петербурге омнибусов-моторов, так назывались первые автобусы, предшествовала долгая история. Известно, что идея пустить автобусы по столице впервые пришла в голову подпоручику А.Н. Неёлову, в 1889 году он обращался с таким прошением в городскую управу, но поскольку в городе, да и вообще во всей России тогда мало кто видел подобное средство передвижения, в открытии движения подпоручику отказали.

Следующее ходатайство о разрешении организации движения омнибус-моторов легло на стол столичных чиновников в 1896 году. Его подали почетный гражданин города П.И. Волков и полковник в отставке В.П. Зубковский, но и это прошение было отклонено. В 1899 отказ получили еще два предпринимателя.

Делу дали ход лишь после того, как по городским улицам проехал электрический омнибус, сконструированный инженером Ипполитом Романовым и построенный на петербургской фабрике «Фрезе и Ко». Фабрика Петра Фрезе была первым в России конвейером по производству автомобилей, качество выпускаемых фабрикой авто ценилось во всем мире, в начале XX века «Mercedes» оснащал свои машины кузовами Фрезе.

Омнибус успешно прошел тест-драйв в зимних условиях и ему разрешили движение по улицам города, при этом финансовые условия, которые выдвинули власти, не позволили Романову запустить проект.

Появлению омнибус-моторов во многом препятствовали владельцы конок, конно-железнодорожный транспорт имел разветвленную сеть, в городе он был задействован с 1860 года. Для владельцев конок новый вид транспорта был конкурентом, поэтому сильное лобби владельцев конок задержало появление и развитие автобусного транспорта на 10 лет.

Но в итоге автобус взял вверх над конкой, как сообщал «Петербургский листок» тестовый рейс на омнибус-моторе был совершен 4 октября (по старому стилю) 1907 года под руководством инженера-технолога Бориса Иванова. Автобус показал хорошие результаты, путь по Невскому проспекту от Николаевского вокзала до Александровского сада был пройден за 9 минут.

Через месяц властями города был запущен регулярный маршрут «Александровский сад – Варшавский – Балтийский вокзалы». Стоит сказать, что Петербург не был первым городом, в котором была запущена автобусная линия, по улицам Архангельска уже с июня курсировал общественный автобус, производства немецкой фирмы NAG.

Конка со временем отошла в прошлое, петербуржцы пересели на автобусы и трамваи.

Теги:
17 октября 1740 года основан Петропавловск-Камчатский Далее в рубрике 17 октября 1740 года основан Петропавловск-КамчатскийГород был создан как отправная точка Великой Северной экспедиции

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО