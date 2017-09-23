Договор России и Ирана: прикаспийские территории в обмен на помощь
Император Петр I и шах Солтан Хусейн I, во время правления которого начался Персидский поход русской армии

Император Петр I и шах Солтан Хусейн I, во время правления которого начался Персидский поход русской армии

23 сентября 1723 года Россия и Персия подписали трактат, по которому России отходили южное и западное побережье Каспийского моря

Завершив многолетнюю Северную войну, Петр I вновь вернулся к вопросу по установлению торговых отношений с Индией и Китаем. Один из маршрутов в эти богатые страны проходил через Каспийское море.

В 1717 году Петр I предпринял попытку проложить путь в Индию через Хивинское ханство, но посланная экспедиция князя Александра Бекович-Черкасского потерпела неудачу.

Другая попытка наладить путь в Индию через Персию также оказалась неуспешной, посольство в Персию во главе с Артемием Волынским вернулось в Петербург ни с чем, договариваться там было не с кем, т.к. Персидское государство пребывало в состоянии серьезного политического кризиса.

Промедление Петра позволило бы агрессивной Турции захватить Каспийское побережье и создать в подбрюшье России мощный мусульманский пояс. Христианское население Кавказа, оказалось бы в большей опасности, чем при вялом персидском соседе. В своей экспедиции Петр рассчитывал на ответную помощь христианских народов Кавказа.

Персидский поход стал для российского императора последней военной кампанией. Но в этот раз крупных боевых столкновений не произошло. В 1722 году правители Дербента, почувствовав скорое изменение политического климата в регионе, в торжественной обстановке преподнесли русскому православному царю ключи от города.

Вскоре Петр возвратился в Астрахань, русские полки продолжали поход в следующем году уже без царя.

В это же самое время границам Персии угрожали турки, и правительство шаха Тахмаспа II, учитывая этот фактор, а также нависшую угрозу со стороны афганцев, запросила у России мира и помощи.

12 (23) сентября 1723 года в Петербурге был заключен мирный договор «О уступке в вечное Российской империи владение, лежащих по Каспийскому морю провинций Гиляни, Мизандерона, Астрабата и городов Дербента и Баку со всеми принадлежащими к ним землями».

В обмен на прикаспийские территории Россия обязывалась защищать безопасность Персии: быть «приятелем тем, кто шаху и Персидскому государству приятель и неприятелем тем, которые шаху и Персидскому государству неприятели».

Против расширения российских территорий выступали лишь европейские державы – Франция, Англия, Венеция и подстрекаемая ими Турция.

Такое фактически бескровное занятие прикаспийских областей стало отличным плацдармом для дальнейшего продвижения на восток. Однако для преемников Петра Великого польза от этих приобретений не была очевидна, в 1735 году правительство Анны Иоанновны не желая больше направлять гарнизон в русскую Персию, вернуло Ирану все петровские завоевания. И лишь спустя 90 лет в результате в русско-персидской войны в 1813 году эти территории вновь были присоединены к России. 

Теги:
Места: Россия, Иран
Организации: МИД
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