Дмитрий Веневитинов – философ и поэт

Дмитрий Владимирович Венивитинов родился 14 (26) сентября 1805 года в московской дворянской семье. Он находился в дальнем родстве с Александром Пушкиным.

Дмитрий получил прекрасное домашнее образование, изучил древние и новые языки, русскую словесность будущему поэту преподавал профессор Московского университета Алексей Мерзляков.

С 17 лет в качестве вольнослушателя посещал лекции в Московском университете. Увлекался историей, философией, теорией словесности, математикой и анатомией. Сдав экзамены за курс университета, он определился в Московский архив Коллегии иностранных дел, намереваясь нести службу во внешнеполитическом ведомстве.

Дмитрий Веневитинов стал одним из организаторов московского «Общества любомудрия», которое ставило своей целью популяризацию философских идей в стихотворной форме. Дмитрию Владимировичу это было под силу, поэтическое вдохновение и философское мышление находились в органической связи, за что современники называли его «поэтом мысли».

Увлеченный немецкой классической философией и особенно Шеллингом, Веневитинов, тем не менее, выступал за самостоятельность русской философии:

«Россия найдет свое основание, свой залог самобытности и своей нравственной свободы в философии».

Но все же главным занятием Веневитинова была литература. Он написал множество стихотворений — в основном, по-юношески незрелых. Он писал о самом себе, о своих мыслях, посвящал стихи своим близким и друзьям, в особенности своей возлюбленной Зинаиде Волконской.

Среди его литературно-критических трудов выделяется статья о «Евгении Онегине», получившая высокую оценку Пушкина. Как знаток и ценитель музыки и живописи, он писал и об этом. В своих произведениях Веневитинов выражал вольнолюбивые идеи и настроения, сочувствовал декабристам.

В октябре 1826 года Веневитинов был переведен по службе из Москвы в Петербург. При въезде в город его арестовали по подозрению в причастности к заговору 14 декабря. Он провел трое суток под арестом в сыром и холодном помещении. Пребывание в неотапливаемом помещении и сильный стресс, который испытал Веневитинов, привели к пневмонии. Болезнь легких обострилась через полгода, 15 марта 1827 года Дмитрий Владимирович скончался.

Свою смерть, как и многие талантливые люди, поэт предвидел:

Душа сказала мне давно:

Ты в мире молнией промчишься!

Тебе всё чувствовать дано,

Но жизнью ты не насладишься.

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