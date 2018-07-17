Дмитрий Шемяка — незаурядный правитель средневековой Руси

Юность Дмитрия Шемяки, сына Великого князя Московского Юрия Дмитриевича пришлась на время, когда Московская Русь находилась в состоянии междоусобной войны. Она началась в 1425 году по смерти великого князя Московского Василия I, главными участниками конфликта были его сын Василий II и дядя последнего Юрий, удельный князь Звенигородский и Галицкий. Юрий Дмитриевич, третий сын Дмитрия Донского считал, что как старший в роде, он обладает правом на великокняжеский престол. Он дважды захватывал стольный град, но удержаться в нём не смог.

Борьба за великокняжеский престол была неравной, Василия II поддерживали мощные силы: младшие братья Андрей и Константин, великая княгиня Софья, её отец великий литовский князь Витовт, а также предстоятель Русской Церкви митрополит Фотий.

После смерти Юрия Дмитриевича борьбу продолжили его старший сын Василий, противник поступил с ним безжалостно и ослепил на один глаз, отсюда его прозвище Косой, и второй сын – Дмитрий. Шемякой по одной из версий его называли за богатырскую силу, Шемяка — это шеемяка, человек, способный намять шею.

Примечательно, что в 1434 году, когда Василий Косой занял Москву, Дмитрий Шемяка выступил против брата на стороне Василия II. Наступил короткий период затишья междоусобицы, и Василий II даже пожаловал Шемяке Углич и Ржев. Но вскоре между ними возникло недоверие, по подозрению в сговоре со старшим братом Дмитрий Юрьевич был схвачен и заключён под стражу. Спустя два года великий князь Московский послал Шемяку вместе с другими князьями воевать с казанским ханом Улу-Мухаммедом, пытавшегося обосноваться под Белёвым, но Шемяка эту битву проиграл. В третьей четверти XV века военный потенциал Руси был ослаблен, что привело к усилению ордынского давления на северо-востоке Руси. В конце 144 4 года Улу-Мухаммед засел в старом Нижнем Новгороде, разграбил Муром, а в июньском сражении 1445 года под Суздалем разбил войско великого князя Московского, его самого наряду с другими знатными людьми взял в плен.

Московское княжество оказалось обезглавленным, чем не преминул воспользоваться Шемяка, испытывающий острую неприязнь к Василию II. Власть согласно порядку о престолонаследовании перешла к нему, и он, понимая, что рано или поздно Василий II вернётся из плена, всеми правдами и неправдами пытался её закрепить. Известно, что он отправлял в Орду своего посла, который был перехвачен вышедшим на свободу Василием II. Улу-Мухаммед отпустил его благодаря обещанию заплатить большой выкуп, чтобы «оформить сделку», хан дал князю сопроводительный отряд татарских воинов. Шемяка, понимая, что власть уплывает из его рук, использовал этот факт в пропагандистских целях, он распространял слухи, что вернувшийся князь контрибуцию татарам будет выплачивать не только деньгами, но и русскими землями. В заговоре против Василия II участвовал князь Иван Можайский и некоторые из московских бояр.

12 февраля 1446 года заговорщики захватили Москву, Василия II, находившегося на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре арестовали, привезли в Москву, и ослепили в доме Шемяки. Поэтому в историю Василий II вошёл под именем Тёмный. Совершая этот изуверский поступок, Дмитрий Юрьевич мстил за ослепление родного брата. В данном случае он буквально исполнил ветхозаветное повеление: «око за око». Вопрос казался должен быть решёным, но как сообщает историк Александр Зимин, «победа была пирровой».

Очень скоро вспыхнула вооруженная борьба сторонников Василия II против Шемяки. Трое Ряполовских князей предприняли попытку освобождения великого князя. Попытка провалилась, но начался отток служилых людей, не признававших князя Дмитрия, в Литву. Под давлением Церкви Шемяка пошёл на примирение с Василием II, освободил его из-под стражи и дал в удел Вологду. Оттуда началось победное возвращение ослеплённого правителя в столицу. При поддержке верных людей, спустя год он въехал в Москву. Шемяка не смирился с поражением и до конца жизни, уже в северных регионах страны, где он пытался создать государство с центром в Устюге, продолжал борьбу с Василием II Тёмным. Смерть Дмитрия Юрьевича наступила 17 июля 1453 года, независимые летописи сообщают, что он был отравлен и называют причастным к его смерти новгородское боярство. Как считает Зимин, негативное представление о Шемяки сформировали его непримиримые враги, а между тем он «был самым блистательным сыном… мрачной эпохи».

Символична дата смерти князя Дмитрия Юрьевича – год падения Константинополя, для Европы и особенно Руси это был судьбоносный год. В Московском княжестве междоусобица закончилась и скоро, после окончательного освобождения от монголо-татарской зависимости, Москва будет готова подхватить упавшее знамя Византии.

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