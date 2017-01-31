Дмитрий Лаптев – выдающийся русский полярный исследователь

Дмитрий Яковлевич Лаптев родился в 1701 году, он происходил из великолукских дворян. Службу на Балтийском флоте начал гардемарином, в 20 лет был произведен в мичманы, в 23 – в унтер-лейтенанты, в 30 – в лейтенанты.

В 1731 году был назначен в Великую Северную экспедицию, общее руководство которой осуществлял Витус Беринг. Экспедиция состояла из нескольких отрядов, каждый из которых должен был исследовать определенный участок арктического побережья России. За отрядом лейтенанта Петра Ласиниуса и Дмитрия Лаптева (он был включен в этот отряд позже) был закреплен участок побережья к востоку от Лены до Колымы.

Экспедиция стартовала из Петербурга, первоначальный ее этап, заключавшийся в доставке снаряжения до Якутска и Охотска, был очень непростым.

Дмитрию Лаптеву было поручено доставить имущество экспедиции до Юдомоского Креста – пристани на реке Юдома. С поставленной логистической задачей Лаптев справился успешно, в 1736 году он был назначен начальником Ленско-Колымского отряда, на этом посту он сменил умершего Петра Ласиниуса.

Отряд лейтенанта Ласиниуса, шведа по национальности, был вынужден зимовать на губе Буор-Хая, т.к. бот «Иркутск», на котором исследователи выступили в поход, оказался зажатым во льдах. Провизии у отряда было немного, и ее экономия привела к вспышке цинги, Ласиниус стал первой жертвой этой болезни. В живых осталось лишь 9 человек, в июне 1736 года они были обнаружены подштурманом Михаилом Щербининым и переправлены в Якутск.

«Иркутск» в эксплуатацию вернули в конце июля, на нем удалось продвинуться лишь до 73° 16' северной широты, далее бот не пустили льды. В сентябре отряд Лаптева встал на зимовку, от цинги спасались отваром коры, кедровых шишек и сыроедением.

Лаптев, принимая во внимание рассказы местных жителей, считал, что пройти морем от Лены к Колыме невозможно. Об этом он рапортовал Берингу и докладывал в декабре 1737 года в Петербурге. Адмиралтейств-коллегия решила продолжить экспедицию, при невозможности пройти морским путем, было рекомендовано идти по суше.

Вновь сформированный отряд из 60-ти человек на боте «Иркутск» в июне 1739 года выдвинулся в путь. С корабля удалось провести опись Севастьяновой губы, остальные исследования отряд были проведены на суше. Матрос Алексей Лошкин прошел по побережью до реки Алазеи, Щербинин и геодезист Иван Кинядков исследовали устье Индигирки. Весной 1740 года Киндяковым была составлена карта от Алазеи до Колымы, Лаптев исследовал реку Хрому, а Щербинин – реку Яну.

Летом 1740 года на боте отряд дошел до устья Колымы и встал на зимовку у Нижнеколымского острога, основанного еще во время экспедиции Семёна Дежнёва. Во время зимовки были описаны верховья Колымы и разведана дорога на реку Анадырь до Анадырского острога.

Позже геодезисты составили карту побережья до реки Пенжины и реки Анадыри до устья.

Геодезические работы с моря проводить не удавалось. В подобных условиях работал Ленско-Енисейский отряд, которым руководил двоюродный брат Дмитрия Яковлевича Харитон Прокопьевич Лаптев. Карта полуострова Таймыр Харитоном Лаптевым была также составлена с суши.

Хотя экспедиции не удалось пройти морским путем до самой восточной точки Азии – Большого Чукотского Носа, карта арктического побережья была составлена.

Люди из отряда Лаптева в 1743 году поступили в распоряжение Алексея Чирикова, который стал руководителем Великой Северной экспедиции по смерти Беринга, а сам Дмитрий Яковлевич отправился в Петербург.

Кроме отчета, связанного с основной задачей – составлением карты побережья, он представил Адмиралтейств-коллегии докладную записку этнографического характера. В ней содержалось описание народов, живущих на северо-востоке России, и предложен ряд мер по развитию этого региона.

Лаптев продолжил службу на Балтийском флоте. Известно, что при его участии в Кронштадте был построен порт. Он вышел в отставку в 1762 году в чине вице-адмирала и поселился в своем поместье под Великими Луками.

Скончался великий исследователь 20 (31) января 1771 года.

В 1913 году по предложению Юлия Шокальского Русское географическое общество утвердило название окраинного моря Северного Ледовитого океана в честь братьев Лаптевых. В память о Дмитрии Лаптеве назван пролив между островом Большой Ляховский и материком.

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