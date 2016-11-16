Дмитрий Бантыш-Каменский – историк и губернатор
Дмитрий Бантыш-Каменский – историк и губернатор

На посту тобольского губернатора Бантыш-Каменский всеми мерами пытался искоренить «сибирскую язву» - взяточничество

Дмитрий Николаевич родился 5 ноября (по старому стилю) 1788 года в Москве. Он принадлежал к аристократическому роду выходцев из Молдавии, среди его знаменитых предков дипломат Антиох Кантемир и архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский). Его отец Николай Николаевич был известным историком и археографом.

Отец дал сыну хорошее образование, в 1800 году, как владеющий пятью иностранными языками, Дмитрий Николаевич получил назначение в московский архив Иностранной коллегии. Во время служебной командировки в Сербию в 1808 году он составил описание своей поездки, вышедшей под названием «Путешествие в Молдавию, Валахию и Сербию».

По окончании поездки вернулся к архивным исследованиям, итогом которых стала работа «Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование Петра I».

По смерти отца в 1814 году перешел на службу в Коллегию иностранных дел, а спустя два года – на службу к князю Николаю Репнину, назначенному генерал-губернатором Малороссии. Здесь, использую местные архивные данные, летописи и грамоты, написал первую систематическую «Историю Украины от присоединения ее к Российскому государству до отмены гетманства, с общим введением, приложением материалов и портретами». Этот труд и по настоящий день является одной из лучших книг, показывающих цельную историю Малороссии. За время своего пятилетнего пребывания в Малороссии Бантыш-Каменским подготовил ряд других исторических материалов, среди которых «Жизнеописание Мазепы». За «Историю Малороссии» автору был пожалован чин статского советника.

В 1825 году Бантыш-Каменский был назначен гражданским губернатором в Тобольск. Дмитрий Николаевич много заботился о благоустройстве города, улучшении быта заключенных тобольского тюремного замка, о местных инородцах, решал важные экономические вопросы.

В губернаторской должности он эффективно прослужил три года. Честность и активность нового губернатора, который всеми мерами старался искоренить «сибирскую язву» - взяточничество, вызвала противодействие чиновников «старосибирского закала», результатом их борьбы стала сенаторская ревизия. Столичные ревизоры тщетно пытались найти в действиях тобольского губернатора злоупотребления властью, в этих поисках они даже подговаривали местных жителей лжесвидетельствовать на Бантыш-Каменского.

Дело тобольского губернатора рассматривалось различными ведомствами и не одно из них не нашло вины в его действиях, но с государственной службы Дмитрий Николаевич был все же уволен. К ней он вернулся в 1836 году, получив назначение на должность Виленского губернатора.

Во время вынужденного перерыва в службе Бантыш-Каменский занимался историческими изысканиями. Он дополнил «Историю Малороссии» и составил капитальный 5-ти томный «Словарь достопамятных людей земли Русской», в середине позапрошлого века словарь являлся незаменимым пособием по новейшей русской истории.

После двухлетнего пребывания в должности Виленского губернатора, Бантыш-Каменский был переведен в Министерство внутренних дел, а затем в Удельное ведомство.

Скончался Дмитрий Николаевич 26 января 1850 года.

Теги:
Места: Россия
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