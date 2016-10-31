ДетЯм - мороженое, бабе - цветы!

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Анатолий Папанов в роли контрабандиста Лёлика. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

Анатолий Папанов в роли контрабандиста Лёлика. Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

31 октября 1922 года родился Анатолий Папанов

Анатолий Папанов родился 31 октября 1922 года в городе Вязьме Смоленской губернии в семье Дмитрия Филипповича Папанова и Елены Болеславовны Росковской. Его отец был военным, но участвовал в театральной самодеятельности, когда по сюжету спектакля требовались дети, вводил в него сына.

После переезда семьи в Москву Анатолий Папанов продолжил занятия театральным искусством в студии при заводе «Каучук», Василия Кузу, руководителя этой любительской труппы, Анатолий Дмитриевич считал своим первым учителем.

Как вспоминает сам Папанов, учился он плохо, читал мало, и все время проводил с мальчишками на Москве-реке или на Воробьевых горах, но при этом очень любил кино. Поскольку семья жила недалеко от киностудии «Мосфильм», Анатолий стал часто сниматься в массовках. Первым его фильмом стал «Ленин в Октябре».

С первых дней Великой Отечественной войны Анатолий Дмитриевич принимал участие в боевых действиях. В звании старшего сержанта командовал взводом зенитной артиллерии. В марте 1942 года под Харьковом был тяжело ранен, полгода провел в госпиталях, домой вернулся инвалидом.

В ГИТИСе, куда он поступил сразу на второй курс, познакомился со своей будущей женой Надеждой Каратаевой, она также была на фронте, служила в санитарном поезде. Как вспоминает Надежда Каратева, на курсе Папанов был лучшим. В 1946 году вместе с курсом был направлен в Прибалтику, создавать русский драматический театр в Клайпеде. Спустя 2 года перешел в московский Театр Сатиры, в котором играл всю оставшуюся жизнь.

Первую большую роль в кино Папанов сыграл в комедии Эльдара Рязанова «Человек из ниоткуда» (1961), но зритель ее не увидел, после публичной критики высокого партийного чиновника Суслова на XXII съезде КПСС фильм запретили.

Всесоюзная слава пришла к Папанову, когда ему было 40 лет, после фильма режиссера Александра Столпера «Живые и мертвые» по одноименному роману Константина Симонова.

Зрителям Папанов хорошо запомнился по озвучиванию Волка в мультфильме «Ну, погоди!». Голос актера был его визитной карточкой, а фразы из ряда фильмов разлетелись на цитаты. «Берегись автомобиля», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и другие фильмы вошли в золотой фонд советского кино.

Последней киноролью актера стал фильм «Холодное лето пятьдесят третьего», за исполнение роли Копалыча Папанов был удостоен Государственной премии СССР (посмертно).

Скончался Анатолий Дмитриевич 5 августа 1987 года.

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