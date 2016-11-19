День ракетных войск и артиллерии
День ракетных войск и артиллерии

Установление этого праздника связано с началом контрнаступления Красной Армии под Сталинградом 19 ноября 1942 года

Наступление началось после мощной артподготовки, которую провели артиллерии Юго-Западного и Донского фронтов.

Первое упоминание артиллерии в русских летописях относится к 1382 году, в тот год хан Тохтамыш совершил поход в земли Северо-Восточной Руси, когда он подошел к Москве, обороняющиеся встретили его огнем из тюфяков (так тюркоязычные народы называли пушки) и пушек. Тюфяки были военным трофеем москвичей после их похода на волжских булгар в 1376 году.

Вскоре русские оружейные мастера начали изготавливливать артиллерийские орудия самостоятельно. Если первоначально пушечная пальба имела больше психологический эффект - «тол бо грозно, ино якоже от великого того грому многим человекам падати», то со временем применение артиллерии стало очень эффективным. Недаром артиллерию называют богом войны.

В конце 1470-х годов, прибывший в Москву итальянский инженер Аристотель Фиорованти, организовал литейную пушечную мануфактуру, в которой было налажено серийное производство пушек. Пушки, произведенные под руководством Фиорованти, устанавливались на колесный лафет и могли перемещаться вместе с войском. Такие медные пушки участвовали в знаменитом стоянии на Угре в 1480 году.

В самостоятельный род войск артиллерия выделилась в XVI веке, в начале XVIII века произошло деление артиллерии на полевую, крепостную и осадную. В конце XVIII века окончательно оформилась конная артиллерия, в середине XIX века – горная.

Российская артиллерия показала свои высокие боевые качества на фронтах русско-японской, Первой Мировой войны и Великой Отечественной войны.

Свое сегодняшнее название праздник получил в 1964 году, он стал называться Днем ракетных войск и артиллерии.

Свое высокое мастерство ракетчики и артиллеристы подтвердили в ходе боевых конфликтов XX и XXI веков: в Афганистане, на Северном Кавказе, во время операции по принуждения Грузии к миру.

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