День работников архивов

В этот день, 10 марта (28 февраля по юлианскому календарю) 1720 года Петр I подписал государственный закон «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы организации государственного управления в стране и ввел во всех государственных органах власти архивы и государственную должность активариуса (архивариуса).

«Актуариус имеет по должности чина своего получаемые в Коллегии письма прилежно собирать, оным реестр чинить, листы перемечивать…», - гласила 32 глава Устава.

В канцеляриях новообразованных ведомств – Иностранных дел, Камор, Юстиц, Ревизион, Воинской, Адмиралтейской, Коммерц, Штатс-Контор, Берг и Мануфактур коллегии учреждалась должность архивного работника, функции которого в чем-то совпадали с функциями другой должности – регистратора.

Сегодня архивной работой занимается Государственный архив России, куда поступают на хранение документы высших органов законодательной, исполнительной и судебной властей Российской Федерации. Он является крупнейшим федеральным архивом страны, здесь хранится несколько миллионов дел. В том числе комплекс дел по истории Российской империи и России периода Временного правительства, свыше трех миллионов дел по истории Советского Союза – они составляют основную часть архива, свыше полутора миллионов дел по истории РСФСР, несколько сотен тысяч дел по истории Российской Федерации, документы по истории Белого движения и русской эмиграции. Фонды архива регулярно пополняются документами, только за 2017 год в архив поступили документы 28 организаций - свыше 14 тысяч дел.

Официально сформулированная цель работы Государственного архива Российской Федерации — обеспечить вечное хранение уникальных документов, запечатлевших историю нашей страны, и предоставить каждому, кто в этом заинтересован, возможность воспользоваться информацией по политическим, экономическим, общественным, культурным аспектам российской истории.

С 2016 года архив перешел на ведение централизованного учета в сетевой версии программного комплекса «Архивный фонд». Этот ресурс публикует в открытом доступе сборники архивных материалов. Среди них: «Переписка гетманов Левобережной Украины с Москвой и Санкт-Петербургом. 1654–1764 гг.: сборник документов», «Генерал Власов: история предательства: В 2-х т.», «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Документы: в 2 т.».

Кроме того официальный сайт Государственного архива содержит электронную версию документов по истории убийства царской семьи и электронный архив фондов Советской военной администрации в Германии 1945-1949 годов.

Архив является зафиксированной историей, основой для работы любого исследователя. Уважение к архивам, их сохранность, доступность и открытость, условия работы в них — все это важнейшие признаки интеллектуального и нравственного состояния нации.

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