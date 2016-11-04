День народного единства
Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля». 1908 г.

Эрнст Лисснер «Изгнание польских интервентов из Московского Кремля». 1908 г.

В 1612 году россияне разных вер и национальностей сумели вывести страну из Смуты

Второе народное ополчение, сформированное Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, очищение русской земли от польско-литовских оккупантов начало весной 1612 года. В ополчение входили самые разные люди, не безразличные к судьбе своей страны: казаки и стрельцы, служилые и посадские люди, дворяне и крестьяне.

Ополчение пополнялось во время своего движения от Нижнего Новгорода, ежедневно в него вливались новые люди. За несколько месяцев число ополченцев с 750 увеличилось до 10 тысяч. В конце сентября 1612 года защитников стало еще больше, второе ополчение объединилось с остатками первого земского ополчения.

В сентябре зажатым в Москве интервентам направили письмо с предложением сдаться. Поляки с надменностью отказались, в ответном письме они назвали москвичей самым подлейшим народом на свете.

22 октября (по старому стилю) объединенное войско взяло Китай-город, поляки отступили в Кремль. В Китай-город князь Дмитрий Пожарский вступил вместе с образом Казанской Божией Матери, позже на углу Красной площади и Никольской улицы князь возведет храм в честь этой иконы.

Сдаться поляков вынудил страшный голод, доводивший осажденных до каннибализма. Об этом свидетельствует дневник полковника Иосифа Будзило, он был одним из начальников гарнизона в Кремле.

26 октября поляки подписали капитуляцию (в разных исторических источниках указаны разные даты). 27 октября народное ополчение торжественно, под колокольный звон вступило в опустошенный Кремль.

В качестве государственного праздник принят в 2004 году. Его приурочили к дню празднования Казанской иконы Божией Матери, в церковном календаре это праздник так и называется «в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году». Он введен взамен главного советского праздника - дня октябрьского переворота, отмечаемого 7-8 ноября.

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