День начала контрнаступления советских войск под Москвой

Для Третьего Рейха удар по столице Советского Союза был задачей первостепенной важности. Штаб оперативного руководства верховного главнокомандования вермахта считал, что «наступление на Москву сломает спинной хребет русского оборонительного фронта. В этом наступлении будут уничтожены все крупнейшие русские силы…». Но немецкие стратеги ошиблись. Желание защищать родную землю оказалось сильнее, чем предполагали фашистские захватчики.

Для русских людей война стала переосмыслением многих жизненных установок, советское руководство также пересмотрело религиозную политику, если в довоенное время можно было услышать слова, что «религия является злейшим врагом советского патриотизма» (журнал «Безбожник, июнь 1941 года), то теперь лидер страны обращался к образам русского православного воинства.

«Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»

Первым в своей речи во время легендарно парада 7 ноября 1941 года Сталин назвал великого князя Александра Невского, одержавшего победу над псами-рыцарями семью столетиями ранее.

Сложно назвать случайностью то, что контрнаступление под Москвой началось в канун дня церковного почитания благоверного князя Александра Невского. Именно этот день стал одним из ключевых в войне. «Отступать некуда – позади Москва!», – с этими словами, произнесенными политруком Василием Клочковым, были согласны тысячи советских солдат и офицеров, державших оборону Москвы.

Войска фашистов, все еще находившиеся на ближних подступах к столице, более не могли продолжать наступление. К этому времени изменилось соотношение сил на всем советско-германском фронте: оправившись от тяжелых потерь, понесенных в начале войны, Красная Армия получила подкрепление с Дальнего Востока и значительно усилила боевой потенциал, а экономика тыла сумела перестроиться с учетом нужд фронта. То, что враг был остановлен у стен Москвы, и столица так не была сдана врагу, значительно подняло моральное состояние защитников Отечества.

Были созданы все необходимые условия для перехода Красной Армии в контрнаступление на главном, московском направлении. В ходе наступления были одержаны первые решительные победы над германской армией и освобожден ряд оккупированных немцами российских городов и сел.

Генерал Рудольф Бамлер (бывший командир 47-го моторизированного корпуса) впоследствии писал: «…отступление 1941-1942 годов было исходным пунктом большого военного кризиса, от которого немецкая армия ни материально, ни морально так и не смогла оправиться».

До окончательной победы над гитлеровским фашизмом было еще почти три с половиной года, но долгий путь к ней начался именно в эти дни с контрнаступления под Москвой.

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