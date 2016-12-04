4 декабря – день информатики в России
Первый в континентальной Европе программируемый компьютер МЭСМ был создан в СССР

Первый в континентальной Европе программируемый компьютер МЭСМ был создан в СССР

В этот день было зарегистрировано изобретение советских ученых - цифровая электронная вычислительная машина

В СССР до начала 1950-х годов основной расчетной техникой были механические вычислительные средства - табуляторы, перфораторы и электромеханические настольные клавишные машины.

В послевоенное время разработки по созданию Электронных вычислительных машин (ЭВМ) одновременно велись несколькими группами ученых – в Киеве работала группа Сергея Лебедева, в Москве специалисты, созданного в 1948 году института точной механики и вычислительной техники, а также специалисты Энергетического института им. Крижижановского.

Сотрудники последнего, член-корреспондент АН СССР Исаак Брук (1902-1974) и Башир Рамеев (1918-1994) в августе 1948 года представили проект автоматической вычислительной машины. В нем было дано описание принципиальной схемы машины, определены арифметические операции в двоичной системе счисления, управление работой машины от главного программного датчика, считывающего программу, записанную на перфоленту и обеспечивающего выдачу результатов на такую же ленту и ввод с нее полученных чисел снова в машину для последующих вычислений.

4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение ученых – цифровую электронную вычислительную машину.

Примечательно, что молодой инженер Башир Рамеев узнал о создании в Америке ЭВМ «ЭНИАК», слушая британскую радиостанцию BBC. К сожалению, запатентованный проект не был реализован. В дальнейшем под руководством Брука были созданы малые цифровые вычислительные машины М-1, М-2, М-3, М-4.

Рамеев также продолжил заниматься разработкой электронных вычислительных машин, среди которых следует отметить ЭВМ первого поколения «Стрела» и ЭВМ серии «Урал».

В СССР и впоследствии в России работа по созданию компьютеров была продолжена, в сравнении с зарубежными корпорациями, российские не могут говорить о громких успехах, но можно уверенно сказать, что к разработке топовых компьютерных систем причастны и российские специалисты. Так, в только американской компании Microsoft программистами работают порядка 800 русских.

Образование, которое получают в России айтишники, очень высоко ценится зарубежными IT-компаниями.

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Места: Россия
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