23 декабря – день дальней авиации ВВС России

День дальней авиации ВВС России был учрежден в 1999 году по приказу главнокомандующего ВВС РФ Анатолия Корнукова.

Выбор этого дня в качестве праздничной даты не случаен, 10 (23) декабря 1914 года указ императора Николая II утвердил постановление Военного Совета о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец».

«Илья Муромец» - самолет, разработанный группой российских инженеров под руководством Игоря Сикорского. Этот самолет выпускался в гражданской и военных версиях. К началу Первой Мировой войны 4 бомбардировщика «Ильи Муромца» были переданы Императорскому военно-воздушному флоту.

Самолет имел впечатляющие характеристики: дальность полета до 440 км, продолжительность полета 5 часов, максимальная скорость 105 км/ч, на вооружении 2 пулемета и 350 кг бомб (огнем бортовых пулеметов было уничтожено двенадцать немецких истребителей). Технические характеристики бомбардировщика постоянно улучшались, на этом самолете был поставлен ряд мировых рекордов.

В годы Первой Мировой войны экипажи эскадры совершили порядка 400 боевых вылетов, самолеты производили разведку и бомбардировку объектов противника.

После октябрьского переворота три оставшихся бомбардировщика составили Северную группу воздушных кораблей (декрет СНК от 22 марта 1918 года).

После разработки советским конструктором Андреем Туполевым бомбардировщика ТБ-3 и запуска их серийного производства, в 1933 году были сформированы тяжелые авиационные бомбардировочные авиационные корпуса.

Самолеты, разработанные Туполевым, до сих пор составляют основной корпус Дальней авиации.

В годы Великой Отечественной войны силы Дальней авиации, к тому времени уже получившие строгую организационную структуру, принимали участие во всех крупных операциях Красной Армии. Экипажи Дальней авиации выполнили порядка 220 тысяч боевых вылетов и сброшено на противника 2 миллиона 276 тысяч бомб.

Постановлением Совета Министров СССР от 3 апреля 1946 года на базе 18-й воздушной армии создается Дальняя Авиация Вооруженных сил. В ее состав вошли воздушные армии с управлениями в Смоленске, Виннице и Хабаровске.

В 1950-е годы на вооружение Дальней авиации поступила реактивная техника, авиапарк качественно обновился, началось освоение Арктики.

Сегодня экипажи Дальней авиации на постоянной основе осуществляют воздушное патрулирование над нейтральными водами Тихого океана, Черного моря, Атлантики и Арктики.

Силы дальней авиации выполняют боевые задачи на Ближнем Востоке в рамках сирийской операции и наносят удары по позициям террористов.

Согласно принятому плану, к 2020 году должен быть разработан стратегический бомбардировщик 5-го поколения, с высокой боевой мощью, малой заметностью и способный преодолевать современные ПВО.

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